Составить грамотное ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Добрый день! 

Необходимо реализовать новый проект. Пока не знаем точно с чего начать. Краткая задача в во вложении. 

В дальнейшем потребуется его реализация.Цену обсудим отдельно

6 лет назад
evseevpavel
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров