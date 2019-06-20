Программист с большим опытом на React+Node.js ТЗ дадим понравившимся нам кандидатам. Чтоб мы понимали что вы не бот, просьба ответить на след вопросы: 1) сколько лет опыта у вас с данными фреймворками. ...
Составить грамотное ТЗ
Добрый день!
Необходимо реализовать новый проект. Пока не знаем точно с чего начать. Краткая задача в во вложении.
В дальнейшем потребуется его реализация.Цену обсудим отдельно
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