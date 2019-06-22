Интеграция форм обратной связи с Google Sheets

Всё идеально чётко, очень тактично и вежливо. Ровно до результата даже без каких-либо исправлений, сложная задача с первого раза. Крайне рекомендую Игоря как ответственно и крайне компетентного специалиста. Однозначно, буду рад с ним ещё посотрудничать не раз.