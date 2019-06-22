Интеграция форм обратной связи с Google Sheets

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Завершен3 заявки151 просмотр

На сайте две формы обратной связи. Одна - отрабатывает и данные попадают в гугл-эксель, вторая выдаёт ошибку. Нужно помочь разобраться в чём причина.

6 лет назад
mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$40
1 день
Escrow
Всё идеально чётко, очень тактично и вежливо. Ровно до результата даже без каких-либо исправлений, сложная задача с первого раза. Крайне рекомендую Игоря как ответственно и крайне компетентного специалиста. Однозначно, буду рад с ним ещё посотрудничать не раз.
Очень хорошая постановка задачи - все доступы были предоставлены мгновенно. Отличная Коммуникация, был добавлен в общий чат, быстро решались все вопросы. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
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