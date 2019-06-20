Программист с большим опытом на React+Node.js ТЗ дадим понравившимся нам кандидатам. Чтоб мы понимали что вы не бот, просьба ответить на след вопросы: 1) сколько лет опыта у вас с данными фреймворками. ...
Разработать калькулятор подсчёта стоимости, заказа товара на сайт
Требуется создать калькулятор на любой удобной вам платформе (calcexpert, ucalc и т.д) который будет представлять собой матрицу из нескольких параметров. При пересечении значений формируется цена на товар. Калькулятор достаточно простой, состоит из 3-4 параметров, нужен в шести экземплярах максимально похожими друг на друга (где-то на один параметр, формирующий цену больше где-то меньше), дизайн и принцип работы разработан. Желательно выбрать тот сервис, который лучше всего дружит с SEO. Ссылка на сайт, более подробная информация в личной переписке.
Спасибо за внимание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать скрипт платежной системы. Подробнее кандидатам.Завершен6 лет назад
Есть система тестирования с авторизацией, нужно сделать админку в которой можно будет смотреть результаты прохождения тестов всех пользователей, добавлять/редактировать данные о пользователях и составлять тесты. До 23.06Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработать сайт на yii 2.0 ТЗ скину в личкуВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно внести поправки в сайт. Движек написан на php фрэймворке CodeIgniter http://codeigniter3.info/ - тут можно посмотреть информацию о CodeIgniter Тз в прикрепленном файле Формат ответа: Оценить каждый пункт по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Вот тут есть описание: https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit Задача хоть и несложная, но срочная. Поэтому цена предлагается выше обычной. Оплата только через безопасную сделку.Завершен6 лет назад
На сайте https://loleuboost.com/ в данный момент с помощью немного костыльно-самописного модуля интегрирована платежка SafeCharge. Надо, не ломая сайт, переехать на другую платежку - G2Apay . У них есть модуль под джумлу, но надо как-то прицепить к ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Требуется оптимизации скорости главной страницы сайта интернет-магазина ссылка на сайт www.strmir.ru. ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1Gw1TMyhcfZfhg8MVhandAYcKRz3xoTTVvWIvy3DwWow/edit?usp=sharingВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
mbrazbor kz 1)Поиск не работает - во первых очень долго ищет, во вторых не находить ничего - по артикулу напримемр 2)http://prntscr.com/nzvfk9 убрать по страничную пагинацию (ставлю чтобы отображалось много товаров, и ломается сразу ...Завершен6 лет назад
Убрать вирусы из кода сайта на движке WP.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад