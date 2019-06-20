Разработать калькулятор подсчёта стоимости, заказа товара на сайт

Требуется создать калькулятор на любой удобной вам платформе (calcexpert, ucalc и т.д) который будет представлять собой матрицу из нескольких параметров. При пересечении значений формируется цена на товар. Калькулятор достаточно простой, состоит из 3-4 параметров, нужен в шести экземплярах максимально похожими друг на друга (где-то на один параметр, формирующий цену больше где-то меньше), дизайн и принцип работы разработан. Желательно выбрать тот сервис, который лучше всего дружит с SEO. Ссылка на сайт, более подробная информация в личной переписке.

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