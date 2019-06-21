Изменить платежку на сайте

На сайте https://loleuboost.com/ в данный момент с помощью немного костыльно-самописного модуля интегрирована платежка SafeCharge.

Надо, не ломая сайт, переехать на другую платежку - G2Apay . У них есть модуль под джумлу, но надо как-то прицепить к нему старую систему