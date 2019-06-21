Изменить платежку на сайте

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Завершен2 заявки144 просмотра

На сайте https://loleuboost.com/ в данный момент с помощью немного костыльно-самописного модуля интегрирована платежка SafeCharge. 

Надо, не ломая сайт, переехать на другую платежку - G2Apay . У них есть модуль под джумлу, но надо как-то прицепить к нему старую систему

Joomla
6 лет назад
Glun
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Все хорошо, быстро и за приемлимые сроки сделал работу
Отличный заказчик, чётко поставленная, готов к диалогу! Всем рекомендую, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад