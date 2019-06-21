Правки на сайте wordpress

mbrazbor kz

1)Поиск не работает - во первых очень долго ищет, во вторых не находить ничего - по артикулу напримемр 2)http://prntscr.com/nzvfk9 убрать по страничную пагинацию (ставлю чтобы отображалось много товаров, и ломается сразу сайт)3)http://prntscr.com/nzvn4z нужно сделать авто подгрузку категорий при скроле в моб версии