Убрать вирусы из кода сайта на движке WP.
Правки на сайте wordpress
mbrazbor kz
1)Поиск не работает - во первых очень долго ищет, во вторых не находить ничего - по артикулу напримемр 2)http://prntscr.com/nzvfk9 убрать по страничную пагинацию (ставлю чтобы отображалось много товаров, и ломается сразу сайт)3)http://prntscr.com/nzvn4z нужно сделать авто подгрузку категорий при скроле в моб версии
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