Правки на сайте wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки6749 просмотров

mbrazbor kz

1)Поиск не работает -  во первых очень долго ищет, во вторых не находить ничего - по артикулу напримемр 2)http://prntscr.com/nzvfk9   убрать по страничную пагинацию (ставлю чтобы отображалось много товаров, и ломается сразу сайт)3)http://prntscr.com/nzvn4z  нужно сделать авто подгрузку категорий при скроле в моб версии

WordPress
6 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ialexofficial
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Рекомендую, проявил себя отлично!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

ialexofficial
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад