Нужен настройщик CRM amo и битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Ищем специалиста, который настроит бирикс24 и интергирует его с amoCRM.

Оплата обсуждается. Настроить нужно под стоматологическую клинику.

Откликаясь указывайте пожалуйста свои расценки и опыт работы. 

AmoCRM
6 лет назад
From5I5
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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