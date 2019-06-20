Добрый час! Нужно сделать интернет магазин на действующем сайте. Карточки товаров должны создаваться по api с сайта https://vtt.ru/ и цены на товары меняться так же. Дизайна нет. Документация по api http://api.vtt.ru/ ...
Доработать плагины или создать самостоятельно новые
Есть несколько плагинов, которые надо разработать.
Версия Wordpress 5.21
Интересует работа по договору.
От исполнителя цена и сроки исполнения заказа.
Заявки фрилансеров
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