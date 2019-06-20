Доработать плагины или создать самостоятельно новые

Нужно фильтр настроить на моб версии. вот пример страницы сайта: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ вот в двух словах как должно выглядеть https://youtu.be/p2VppyOWGVU Пишите стоимость в предложении. Есть еще несколько таких заданий.