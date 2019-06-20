Доработать плагины или создать самостоятельно новые

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Закрыт4 заявки100 просмотров

Есть несколько плагинов, которые надо разработать.

Версия Wordpress 5.21

Интересует работа по договору.

От исполнителя цена и сроки исполнения заказа.

WordPress
6 лет назад
vzabirov
Виталий 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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