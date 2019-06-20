В экспорте столбец поисковые запросы, добавляем ключевые слова по теме товара автоматизировано не в ручную!Поисковые запросы прописываются через запятую.

Дополнительные слова, такие как: купить, заказать, регион, добавляются автоматически (ИХ ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО)

(ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ДОПУСТИМОМУ КОЛИЧЕСТВУ СИМВОЛОВ)

Добавляем что бы было от 900 до 1000 символов (НЕ БОЛЕЕ)

Добавить в файл xlsx ключевые слова

Файл приложен к заданию