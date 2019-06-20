Добавить в файл xlsx ключевые слова

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

В экспорте столбец поисковые запросы, добавляем ключевые слова по теме товара автоматизировано не в ручную!Поисковые запросы прописываются через запятую. 

Дополнительные слова, такие как: купить, заказать, регион, добавляются автоматически (ИХ ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО) 

(ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ДОПУСТИМОМУ КОЛИЧЕСТВУ СИМВОЛОВ) 

Добавляем что бы было от 900 до 1000 символов (НЕ БОЛЕЕ) 

Добавить в файл xlsx ключевые слова 

Файл приложен к заданию

6 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров