Веб-формы для заполнения шаблонов документов с оплатой за скачивание

Нам нужно решение для такого процесса:

1) пользователь заполняет пошаговую форму на сайте;

2) после заполнения редирект на платёжный шлюз Сбербанка;

3) после оплаты пользователю отправляется электронным письмом заполненный данными из формы шаблон документа в

PDF.

Пример: webisk(точка)ru

Сайт делать не надо, формы будут вставляться на разные сайты.

Код для платёжного шлюза есть.

Можно подключить готовые сторонние решения для форм и шаблонов: cognitoforms.com, zoho.com/forms, gravitypdf.com и gravityforms.com. Можно написать свои.

Формы и шаблоны будем делать сами. Для теста есть список полей форм для шаблонов некоторых документов.

По сути, нужно связать визуальный конструктор форм с нашими шаблонами документов через платёжный шлюз.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Визуальный редактор форм.

Возможность интеграции формы на страницу любого сайта «бесшовно» (как будто это часть сайта).

Адаптивная вёрстка форм.

Поля формы: короткий текст,длинный текст, дата, множественный выбор, переключатель, выпадающий список, email.

Вариативность форм и шаблонов документов. То есть набор полей формы или шаблона документа меняется в

зависимости от ответов.

Простая привязка к форме шаблона в PDF/ DOC: сконструировал форму, внес коды полей формы в шаблон – и готово.

Решение должно работать стабильно и автономно, без постоянного вмешательства.

ПОЖЕЛАНИЯ

Возможность подключения справочников-подсказок при заполнении полей формы.

Подключение бесплатного готового решения для форм и шаблонов, код которого на нашем сервере и позволяет в него

вмешиваться.