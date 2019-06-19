Доработать сайт на UMI

В хедере добавить кнопку "Обратный звонок", ведущий на попап. Добавить над номером телефона

Сделать номер телефона в хедере, в контактах, в футере кликабельным. Подключен коллтрекинг. Кликабельный номер должен вести на подменный номер

Сделать валидацию заполнения форм. На всех страницах

В формах должны отправляться utm-метки. Даже если человек перешел на другую страницу

Во всех попапах добавить релевантный заголовок (если кнопка "записаться на прием" – попап "записаться на прием", кнопка

"бесплатная консультация" – попап "бесплатная консультация" и тд).

Меню – акции – выпадающие акции. При нажатии на "забронировать" на акции выпадает попап. При отведении курсора за пределы выпадающего меню попап исчезает. пофиксить

Услуги – услуга. В мобильной версии часть врача срезается вместе с кнопками. пофиксить.

Страницы услуги. При нажатии на "задать вопрос" / "записаться на прием" в форме отправки сообщения передавать врача и какая форма была выбрана (задать вопрос или записаться на прием)

Убрать блок "мы в социальных сетях" с главной страницы и с контактов

Страница "Акции". Все блоки сделаны на HTML, не на юми. Цель – передавать utm-метки. Предложить решение.

Страница "Врачи".

В самом низу страницы надпись "получатель формы admin test 1"

Есть детальное тз