Сайт: тематика обменник криптовалюты. Написан на фреймворке yii2. Необходимо провести ревизию всего функционала (обработку заявок), исправить некорректную работу некоторых модулей, немного доработать адаптивность. Хочется справиться со всем, как можно быстрее. Скрывать все ...
Доработать сайт на UMI
В хедере добавить кнопку "Обратный звонок", ведущий на попап. Добавить над номером телефона
Сделать номер телефона в хедере, в контактах, в футере кликабельным. Подключен коллтрекинг. Кликабельный номер должен вести на подменный номер
Сделать валидацию заполнения форм. На всех страницах
В формах должны отправляться utm-метки. Даже если человек перешел на другую страницу
Во всех попапах добавить релевантный заголовок (если кнопка "записаться на прием" – попап "записаться на прием", кнопка
"бесплатная консультация" – попап "бесплатная консультация" и тд).
Меню – акции – выпадающие акции. При нажатии на "забронировать" на акции выпадает попап. При отведении курсора за пределы выпадающего меню попап исчезает. пофиксить
Услуги – услуга. В мобильной версии часть врача срезается вместе с кнопками. пофиксить.
Страницы услуги. При нажатии на "задать вопрос" / "записаться на прием" в форме отправки сообщения передавать врача и какая форма была выбрана (задать вопрос или записаться на прием)
Убрать блок "мы в социальных сетях" с главной страницы и с контактов
Страница "Акции". Все блоки сделаны на HTML, не на юми. Цель – передавать utm-метки. Предложить решение.
Страница "Врачи".
В самом низу страницы надпись "получатель формы admin test 1"
Есть детальное тз
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