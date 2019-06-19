Доработать сайт на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок258 просмотров

В хедере добавить кнопку "Обратный звонок", ведущий на попап. Добавить над номером телефона  

Сделать номер телефона в хедере, в контактах, в футере кликабельным. Подключен коллтрекинг. Кликабельный номер должен вести на подменный номер 

Сделать валидацию заполнения форм. На всех страницах 

В формах должны отправляться utm-метки. Даже если человек перешел на другую страницу 

Во всех попапах добавить релевантный заголовок (если кнопка "записаться на прием" – попап "записаться на прием", кнопка

"бесплатная консультация" – попап "бесплатная консультация" и тд). 

Меню – акции – выпадающие акции. При нажатии на "забронировать" на акции выпадает попап. При отведении курсора за пределы выпадающего меню попап исчезает. пофиксить 

Услуги – услуга. В мобильной версии часть врача срезается вместе с кнопками. пофиксить. 

Страницы услуги. При нажатии на "задать вопрос" / "записаться на прием" в форме отправки сообщения передавать врача и какая форма была выбрана (задать вопрос или записаться на прием) 

Убрать блок "мы в социальных сетях" с главной страницы и с контактов 

Страница "Акции". Все блоки сделаны на HTML, не на юми. Цель – передавать utm-метки. Предложить решение. 

Страница "Врачи". 

В самом низу страницы надпись "получатель формы admin test 1"

Есть детальное тз  

HTML
6 лет назад
radionmerc
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров