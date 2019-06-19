Программист Joomla, CSS, JS, HTML. Сборка верстки, модули.

Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей и возможностью консультаций для выполнения следующих заданий:

Нужно создать тестовый поддомен и использовать его в дальнейшем для разработки

Необходимо закончить вёрстку сайта на основании уже готовых элементов + в процессе указать каких элементов не хватает чтобы верстальщик их сделал.

собрать готовую вёрстку на джумлу

Дополнительно:

Оценить текущую сборку движка, дать советы по замене добавлению удалению модулей.

Установка модуля кэширования.

Возможно, переезд на другой хостинг для ускорения работы сайта.

Цель – ускорение работы сайта.

Основные типы страниц:

Страница страны: форма поиска+результаты+текст+картинка+блоки отзывов и др.

Список новостей (список + пагинация) + линковка с сайта, блок последние новости

Страница Новости

Отзывы покупателей (список + пагинация) + линковка с сайта + блок на продающих страницах

Отчёты членов команды о поездках(картинка+текст)

Список статей (список + пагинация) + линковка с сайта блок последние статьи

Статьи про путешествия(картинка+текст)

Страницы с сторонними формами бронирования(автобусные туры, круизы)

Форма поиска туров

Результат поиска

-форма и результаты являются сторонним скриптом, оформлены дизайнером, нужно вставить скрипты в страницы(гдето уже все готово) и что-то донастроить.

Требования:

Знание Html, Css, JavaScript

Знание PHP

Опыт работы с Joomla

Знание модулей Joomla

Возможность консультаций

Про портфолио:

Пишите ваш опыт работы в ответе на проект, кидайте ссылки не на всё портфолио, а сразу на работы с Джумлой.

Сразу указывайте ваши сроки и стоимость проекта.

Макет дизайна прилагаю, верстка имеется готовая на 80-90%

Сайт который переделываем: davincitour.ru.

Бюджет указываю ориентировочный, около 10к.