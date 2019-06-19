Программист Joomla, CSS, JS, HTML. Сборка верстки, модули.

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей и возможностью консультаций для выполнения следующих заданий:  

Нужно создать тестовый поддомен и использовать его в дальнейшем для разработки 

Необходимо закончить вёрстку сайта на основании уже готовых элементов + в процессе указать каких элементов не хватает чтобы верстальщик их сделал. 

собрать готовую вёрстку на джумлу  

Дополнительно: 

Оценить текущую сборку движка, дать советы по замене добавлению удалению модулей. 

Установка модуля кэширования. 

Возможно, переезд на другой хостинг для ускорения работы сайта. 

Цель  – ускорение работы сайта. 

Основные типы страниц:  

Страница страны: форма поиска+результаты+текст+картинка+блоки отзывов и др. 

Список новостей (список + пагинация) + линковка с сайта, блок последние новости 

Страница Новости  

Отзывы покупателей (список + пагинация) + линковка с сайта + блок на продающих страницах 

Отчёты членов команды о поездках(картинка+текст) 

Список статей (список + пагинация) + линковка с сайта блок последние статьи 

Статьи про путешествия(картинка+текст) 

Страницы с сторонними формами бронирования(автобусные туры, круизы) 

Форма поиска туров 

Результат поиска 

-форма и результаты являются сторонним скриптом, оформлены дизайнером, нужно вставить скрипты в страницы(гдето уже все готово) и что-то донастроить. 

Требования:  

Знание Html, Css, JavaScript 

Знание PHP 

Опыт работы с Joomla 

Знание модулей Joomla 

Возможность консультаций 

Про портфолио:  

Пишите ваш опыт работы в ответе на проект, кидайте ссылки не на всё портфолио, а сразу на работы с Джумлой. 

Сразу указывайте ваши сроки и стоимость проекта. 

Макет дизайна прилагаю, верстка имеется готовая на 80-90% 

Сайт который переделываем: davincitour.ru

Бюджет указываю ориентировочный, около 10к.

CSSHTMLJavaScriptJoomlaPHP
6 лет назад
Islidex
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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