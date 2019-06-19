Правки по сайту на opencart 3

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Закрыт5 заявок150 просмотров

Необходимо выполнить 3 правки на сайте на Opencart 3

1) Починить модификатор, при очистке модификатора не открывается раздел админки товары и модификаторы в принципе не появляются

2) Исправить наложение слоев в поиске http://prntscr.com/o3skxb

3) На всех страницах сайта в консоле вылазит ошибка, необходимо исправить http://prntscr.com/o3sld7

Отклики без цены рассматриваться не будут! Исполнителя выберу с наименьшей ценой!

Opencart
6 лет назад
andrushkevichva
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров