Правки на самописе

Сайт на самописном движке требует небольших доработок. Ничего глобального и серьезного абсолютно.

Если коротко: одна из форм требует полной переделки (нужны совсем другие поля), другие правки касаются в основном вёрстки, их не так много.

По возможности пишите пожалуйста стоимость часа работы, а подробности я уже скину.