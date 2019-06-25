Правки на самописе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок153 просмотра

Сайт на самописном движке требует небольших доработок. Ничего глобального и серьезного абсолютно.

Если коротко: одна из форм требует полной переделки (нужны совсем другие поля), другие правки касаются в основном вёрстки, их не так много.

По возможности пишите пожалуйста стоимость часа работы, а подробности я уже скину.

6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Все наши правки реализованы оперативно и без вопросов. Рекомендую к сотрудничеству.
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Заявки фрилансеров

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад