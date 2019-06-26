Нужно пофиксить баги в трехстраничном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Доброго дня,

Скопировали сайт с помощью одного фрилансера. Он скопировал - что-то сделал, а что-то нет и пропал. А деньги за работу уже получил. Нужно доделать сайт-копию, чтобы он работал также, как сайт оригинал, включая мобильную версию:

Сайт-оригинал - http://minirecuperators.lt/ru

Сайт-копия - http://comfortair.jurstyle.by

Также нужно почистить код, прописать адекватные нашей локации метатеги и тайтл (сайт-оригинал - литовский, сайт-копия - белорусский), чтобы он нормально индексировался поисковыми системами. Заменить фавикон, настроить форму отправки заявок на нужный e-mail.

Файлы сайта и другую необходимую инфу вышлю в ответ на Ваши заявки.

Указывайте, пожалуйста срок выполнения работы + стоимость.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ!

Спасибо!

6 лет назад
menotef
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Очень довольны работой с данным фрилансером. Всегда на связи, качество работы отличное, сам нашел и исправил несколько багов, которые мы даже не заметили, помог настроить метатеги, сделал дополнительную работу и даже не взял за это денег. Спасибо большое за работу Денису, мы очень довольны и рекомендуем данного исполнителя всем. Будем и дальше обращаться к нему по всем соответствующим вопросам.
Очень рад что довелось сотрудничать с этим человеком! 1. Чётко поставлена задача (буквально разложено все по полочкам). 2. Постоянно на связи. 3. Моментальная оплата после выполнения! Обращайтесь! Буду очень рад помочь!)

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад