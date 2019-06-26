Нужно пофиксить баги в трехстраничном сайте

Доброго дня,

Скопировали сайт с помощью одного фрилансера. Он скопировал - что-то сделал, а что-то нет и пропал. А деньги за работу уже получил. Нужно доделать сайт-копию, чтобы он работал также, как сайт оригинал, включая мобильную версию:

Сайт-оригинал - http://minirecuperators.lt/ru

Сайт-копия - http://comfortair.jurstyle.by

Также нужно почистить код, прописать адекватные нашей локации метатеги и тайтл (сайт-оригинал - литовский, сайт-копия - белорусский), чтобы он нормально индексировался поисковыми системами. Заменить фавикон, настроить форму отправки заявок на нужный e-mail.

Файлы сайта и другую необходимую инфу вышлю в ответ на Ваши заявки.

Указывайте, пожалуйста срок выполнения работы + стоимость.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ!

Спасибо!