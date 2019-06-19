Авто парсинг сайта турецкой US Polo Assn – Официальный

Здравствуйте! Есть задача сделать клон или просто каталог который будет соединяться с турецким сайтом US Polo Assn

Одежда на этом сайте обновляется каждый 2-3 часа.

1) Заголовок и характеристику надо перевести через Google Translate

2) Цену товара надо умножить на 70 и плюсануть 2000

3) Размеры спарсить который в наличии

1.Парсер должен работать онлайн на сервере в связке с движком магазина.

2.Парсер должен парсить большое количество товаров и только те категории которые ему будут указаны.

3.При парсинге должны копироваться все данные из карточки товара, а именно: Заголовок, Описание товара, размеры, цвета, фотографии, а также и другие характеристики товара (похожие товары).

4.Как можно увидеть на примере карточки товара в магазине доноре https://tr.uspoloassn.com многие товары имеют несколько вариантов расцветки, при этом при выборе, какого либо цвета основное изображение товара изменяется на изображение соответствующее данному цвету. Так вот, парсер должен работать так, чтобы на наш сайт из сайта донора копировались все изображения товара, и после парсинга товар также имел несколько вариантов расцветки, и чтобы после парсинга также как и на сайте-доноре при выборе, какого либо цвета пользователем, изменялось также и главное изображение товара. Естественно, что выбранный пользователем цвет должен попадать в корзину при заказе, и правильно отображатьсяпри фильтрации товаров в магазине.

5.При парсинге должны правильно копироваться размеры товара с дальнейшей возможностью для пользователя выбора нужного размера при заказе товара. Спарсенные размеры также должны правильно отображаться в фильтрах магазина, и в корзине.

6.Вместе с остальными параметрами товара, должны правильно парсится бренд, а также артикул товара.

7.Также должна парсится серая (Старая) и красная цена (цена по скидке) товара с возможностью ее дальнейшего умножения на нужный коэффициент заданный нами в админке Open Cart. Кто знает, как работают валюты в Open Cart, поймет, что я имею в виду.

9.Парсер должен парсить

10.Обязательно чтобы при парсинге описание товара переводились через Яндекс переводчик https://translate.yandex.ua/ и в описание парсилось только характеристики

11.Товары при парсинге должны попадать в «правильные» соответствующие им категории товаров.

12.Должна быть возможность запускать парсер в автоматическом режиме по расписанию, скажем один раз в сутки. При этом парсер должен по артикулу проверять наличие на сайте доноре товаров, которые уже есть в нашем магазине, и изменять их статус в зависимости от их статуса на сайте доноре. Также при автоматическом запуске парсер должен добавлять на наш сайт новые товары, которые появились на сайте доноре.

13.Кроме автоматического режима должна быть также возможность для запуска парсера в ручном режиме. У нас в дальнейшем должна быть возможность добавлять в парсер новые категории из сайта донора и удалять те категории, парсинг которых нам больше не нужен.

15.Если после парсинга какие либо параметры товара будут нами изменены в ручную то при повторном парсинге или при парсинге по расписанию, парсер не должен перезаписывать внесенные нами изменения.

16.При настройке парсера нужно будет учесть, что один и тот же товар может иметь разную цену в зависимости от размера, или цвета выбранного пользователем. Парсер должен нормально сосуществовать с данными опциями магазина. То есть после парсинга у нас должна быть возможность в ручную задать цену для каждого цвета или размера данного товара и при этом товар должен корректно отображаться на сайте. (Идеальным вариантом будет вариант когда парсер, будет копировать цену с сайта донора в зависимости от цвета и размера товара, и добавлять эту цену на наш сайт к данному размеру/цвету но только с умножением на коэффициент заданный в админке. )