Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Оплата через Безопасная сделка. www.biotint.ua - сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте и в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...
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- SimplaКарточки товаровСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрытмесяц назад
Вітаю. Треба налаштувати потрапляння замовлень з Simpla CMS ver 2.2.1 в keyCRM. Код є. Не можу розібратися чому він не відпрацьовує. Конфлікт smarty і php. Треба людина яка розуміється в Simpla CMSPHPSimplaИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Магазин на simpla Smarty нужно сделать локализацию, добавить языковую версию сайта Ссылку и подробности в ЛСSimplaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Для simpla cms нужно написать стандартный модуль оплаты через api monobank. Также как и у стандартных модулей оплаты, после оплаты через monobank заказ должен помечаться как оплачен.SimplaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее времяТребудется создать плагин оплаты на базе уже готовых [url=https://passimpay.io/modules]https://passimpay.io/modules[/url] для текущего проекта под:[list][*]Simpla[*]UMI.CMS[*]PHPShop[*]Netcat[*]ImageCMS[*]Wix[/list]После создания написать пошагавую документацию с скриншотами Пишите под какие системы можете создатьУказывайте цену ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Салют. Только прямые исполнители, студии и посредники, не тратьте наше общее время Требудется создать плагин оплаты на базе уже готовых https://passimpay.io/modules для текущего проекта под: Simpla UMI.CMS PHPShop Netcat ImageCMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Провести работы по модернизации и доработки одного из двух сайтов, связанных между собой сайтов. Данные сайты созданы и доработаны на системе Simpla Сайты зависят друг от друга так как используют одну базу. На данных ...WordPressSimplaСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS/ Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения в дизайне и в функционале. Напишите Ваш опыт с данной cms. Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки переносятся ...SimplaСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Есть файл xlsx (прикрепил). Этот файл периодически на сайте-доноре обновляется. Мне надо залить товары и регулярно их обновлять на моем сайте. Мой сайт [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Fshop.football.kharkov.ua%2F]https://shop.football.kharkov.ua/[/url] Мой сайт работает на платформе Simpla Добавил еще ...SimplaВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Срочно требуется специалист по SIMPLA. Вчера вдруг пропал доступ к к админке интернет- магазина. Срочно требуется специалист по решению данной проблемы. Интернет-магазин работает, со стороны покупателей заказы поступают, а у сотрудников доступа к административной части ...SimplaСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Здравствуйте. Нужно адаптировать сайт под десктопные устройства и под мобильные. чтобы страницы отображались на любом устройстве независимо от размера дисплея. Поэтому, сайт . evart-stroy.ru Помимо этого есть и другие доработки (настройка фильтра, доработка дизайна карточки товара, ...SimplaКарточки товаровСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день. Необходимо ускорить сайт на simpla. Загрузка на сегодня на ПК низкая скорость с телефона совсем не загружается. Использовать сжатие картинок • Использовать сжатие текста, html и скриптов • Настроить кеширование • ...HTMLSimplaСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
завдання 1 В дизайні мобільної версії сайту на смс Simpla. Винести зміну мобільних телофоні в потрібну для нас вкладку. завдання 2 На хостінгу подивитись чи можна відновити один з сайтів на CMS Simpla. завдання 3 Полагодити ...SimplaСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения при оформлении заказа на сайте и внесении данных покупателя в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...SimplaЗавершенгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно доработать часть админки и подправить баг на сайте. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы ...SimplaPhotoshopЗавершенгод назад
Сверстать и натянуть на Okay CMS вот этот дизайн https://simple.kubbe.pro Этот шаблон сделан для Simpla CMS. В предложении указывайте сроки и цену, а также несколько примеров верстки сайтов.Верстка сайтаSimplaHTML-верстка3 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms ...SimplaКарточки товаровЗавершенгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере ...SimplaЗавершенгод назад
Необходимо перенести действующий сайт с сохранением дизайна с платформы simpla на платформу insales Подробности при общении Оплата по этапно, сделали - получили. Без предоплаты, потому что потом начинается, заболел и все подобное. Знаем уже, проходили.SimplaInSalesИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать дизайн-шаблон для Simpla CMS. Без лишних модулей. Все стандартное. Логотип имеется. Похожие по структуре сайты покажу.SimplaДизайн сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад