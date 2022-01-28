Перенос сайта с simpla На insales

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки752 просмотра
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Необходимо перенести действующий сайт с сохранением дизайна с платформы simpla на платформу insales 

Подробности при общении 

Оплата по этапно, сделали - получили. Без предоплаты, потому что потом начинается,  заболел и все подобное. Знаем уже, проходили. 

2 года назад
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад