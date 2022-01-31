yuryseryshev

Юрий yuryseryshev

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик

- Опыт в разработке более 7 лет.

- Доступные цены.

- Высокий уровень ответственности и исполнительности.

Беру в работу проекты разного уровня сложности: от сайтов-визиток до высоконагруженных порталов, интернет-магазинов и мобильных приложений.

ИП, договор, безналичная оплата.

Технологии: React JS, Laravel + Vue JS, Nuxt JS, Next JS, React Native, Flutter, Angular.js, Node.js, Python, Django, Yii, WP, Opencart и др.

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Отзывы заказчиков

guest_16435594347704
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Требуется помощь по сайту. Нужен специалист на Laravel
Laravel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16435594347704
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Добавить информативный блок на сайт WordPress.
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16435594347704
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Добавить форму обратного звонка. Сайт на ВП
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!