Разработчик

- Опыт в разработке более 7 лет.

- Доступные цены.

- Высокий уровень ответственности и исполнительности.

Беру в работу проекты разного уровня сложности: от сайтов-визиток до высоконагруженных порталов, интернет-магазинов и мобильных приложений.

ИП, договор, безналичная оплата.

Технологии: React JS, Laravel + Vue JS, Nuxt JS, Next JS, React Native, Flutter, Angular.js, Node.js, Python, Django, Yii, WP, Opencart и др.