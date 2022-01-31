Разработчик
- Опыт в разработке более 7 лет.
- Доступные цены.
- Высокий уровень ответственности и исполнительности.
Беру в работу проекты разного уровня сложности: от сайтов-визиток до высоконагруженных порталов, интернет-магазинов и мобильных приложений.
ИП, договор, безналичная оплата.
Технологии: React JS, Laravel + Vue JS, Nuxt JS, Next JS, React Native, Flutter, Angular.js, Node.js, Python, Django, Yii, WP, Opencart и др.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Laravel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$13
10 баллов
3 года назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!