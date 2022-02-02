Верстка на React

$175
HTML-версткаЗакрыт30 заявок865 просмотров
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Требуется выполнить верстку на React. Техническое задание вышлю кандидату лично.

React
2 года назад
yuryseryshev
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад