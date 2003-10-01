DmitryMelentev

Ищем разработчика, который сможет записать курс про Frontend. Нужен опытный разработчик, который умеет хорошо объяснять материалПросьба скинуть проекты в которых вы участвовали и рассказать про свой опыт Все подробности в лсНапишите в конце отклика: Антиспам
Добрый день!
Я, Дмитрий - JavaScript разработчик.
Занимаюсь разработкой веб-сервисов, созданием SPA и серверного программного обеспечения.
Компетенции: JavaScript, Node.js, Express, Nest.js, PostgreSQL, mongodb, React, Typescript, Next.js, HTML, CSS, Sass
Опыт:
Hawking Bros.
Январь 2021 — декабрь 2021(1 год)
Frontend - разработчик
Принимал участие как в проектах компании так и был разработчиком на аутстаффе
Проекты в которых я принимал участие:
- https://santehnika-online.ru/
- https://calculator.kaspersky.com/
Используемый стек: React, Typescript, Redux, Redux-thunk, Redux-toolkit
Gomint
Январь 2022 - Ноябрь2022 (11 месяцев)
Fullstack JavaScript разработчик
Используемый стек: React, Typescript, Redux, Redux-thunk, Redux-toolkit, Next, tailwind, CI/CD, Linux(Ubuntu), GitHub, Nest, PostgreSQL, Prisma, Nodejs, Scrum
Обязанности:
Разработка SPA на React, Redux, Typescript, Next.js
Разработка функционала и использованием web3 инструментов(metamask, ethers.js, connect wallet)
Поддержка существующего функционала;
Проведение код-ревью;
Исправление багов и разработка нового функционала на бекенде (Node.js, Nest.js, PostgreSQL, Prisma)
Достижения:
Реализовал MVP, что позволило получить первых 1000 активных пользователей, совершивших более 400 покупок подписок на сервис;
Интегрировал новый дизайн, что позволило привлечь новых клиентов и расширить число активных пользователей до 4500, совершивших более 1500 покупок подписок на сервис;
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Адаптивная верстка, чтобы на всех устройствах и браузерах смотрелось одинаково. Google page speed в зеленой зоне. Макет скину исполнителю. Укажите свои сроки и и стоимость. В начале отклика напишите "Я не бот"HTML-верстка55 заявокЗакрыт3 года назад