DmitryMelentev

Hawking Bros.

Январь 2021 — декабрь 2021(1 год)

Frontend - разработчик

Принимал участие как в проектах компании так и был разработчиком на аутстаффе

Проекты в которых я принимал участие:

- https://santehnika-online.ru/

- https://calculator.kaspersky.com/

Используемый стек: React, Typescript, Redux, Redux-thunk, Redux-toolkit