DmitryMelentev

Дмитрий DmitryMelentev

 
20 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
JavaScript разработчик

Добрый день!

Я, Дмитрий - JavaScript разработчик.

Занимаюсь разработкой веб-сервисов, созданием SPA и серверного программного обеспечения.

Компетенции: JavaScript, Node.js, Express, Nest.js, PostgreSQL, mongodb, React, Typescript, Next.js, HTML, CSS, Sass

Опыт:

  • Hawking Bros.

    Январь 2021 — декабрь 2021(1 год)

    Frontend - разработчик

    Принимал участие как в проектах компании так и был разработчиком на аутстаффе

    Проекты в которых я принимал участие:

    - https://santehnika-online.ru/

    - https://calculator.kaspersky.com/

    Используемый стек: React, Typescript, Redux, Redux-thunk, Redux-toolkit

  • Gomint

    Январь 2022 - Ноябрь2022 (11 месяцев)

    Fullstack JavaScript разработчик

    Используемый стек: React, Typescript, Redux, Redux-thunk, Redux-toolkit, Next, tailwind, CI/CD, Linux(Ubuntu), GitHub, Nest, PostgreSQL, Prisma, Nodejs, Scrum

    Обязанности:

    Разработка SPA на React, Redux, Typescript, Next.js

    Разработка функционала и использованием web3 инструментов(metamask, ethers.js, connect wallet)

    Поддержка существующего функционала;

    Проведение код-ревью;

    Исправление багов и разработка нового функционала на бекенде (Node.js, Nest.js, PostgreSQL, Prisma)

    Достижения:

    Реализовал MVP, что позволило получить первых 1000 активных пользователей, совершивших более 400 покупок подписок на сервис;

    Интегрировал новый дизайн, что позволило привлечь новых клиентов и расширить число активных пользователей до 4500, совершивших более 1500 покупок подписок на сервис;

JavascriptTypeScriptPostgreSQLMongoDBHTMLCSSReactLinuxUbuntu
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нет безопасных платежей

  • Требуется Frontend-разработчик для создания курса

    Ищем разработчика, который сможет записать курс про Frontend. Нужен опытный разработчик, который умеет хорошо объяснять материалПросьба скинуть проекты в которых вы участвовали и рассказать про свой опыт Все подробности в лсНапишите в конце отклика: Антиспам

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга

    Адаптивная верстка, чтобы на всех устройствах и браузерах смотрелось одинаково. Google page speed в зеленой зоне. Макет скину исполнителю. Укажите свои сроки и и стоимость. В начале отклика напишите "Я не бот"

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    3 года назад