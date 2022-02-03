Нужно сделать дизайн и сверстать быстрый просмотр на карточке товара

HTML-версткаЗавершен7 заявок756 просмотров
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В приложенном файле полное ТЗ. Сайт, для которого нужно сделать скину в личные сообщения. 

2 года назад
dushevnyilogin
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nikita_Savin
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$27
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать, корректная постановка задачи, своевременная оплата, жду новых проектов!)
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