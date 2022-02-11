Сверстать главную страницу сайта

Необходимо сверстать страницу согласно ТЗ по блокам + адаптивы.

Сделать так чтобы каждый блок можно было встраивать на другие страницы..

Дизайн https://www.figma.com/file/uxqaK0pTPmMORGzYl4ndDT/Untitled-(Copy)-(Copy)?node-id=70:354

Скорость по GooglePageSpeed для мобильных не менее 30 для десктопа от 70 ти. И кроссбраузерность тоже важно проработать, что бы на всех браузерах отображался корректно.