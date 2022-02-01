Сверстать одну страницу

Существует сайт на React ([url=https://topiar.ua]https://topiar.ua[/url]). Необходимо весь контент (текст, фото, микроразметка, метаданные, внутренние ссылки и т.д.) со страниц на React перенести на html страницы с сохранением URL. Полное ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6]https://docs.google.com/document/d/1zBsguSgPiSleY33dMlsBZ62UkBEyxWPR-Adqih3YVUk/edit#heading=h.hj8eq27vcim6[/url]Сверстать необходимо не весь сайт, а ...
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Нужно сверстать вот такую страницу - https://skr.sh/sCHCDgQcnLi?a
Дизайн и тз предоставлю в личке
Основные требования:
1. jQuery
2. Адаптив
3. Bootstrap 5
Большая просьба, если у вас нет возможности начать работу сегодня, не подавать заявку. Спасибо
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