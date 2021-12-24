alexilnytskyi

Александр Ильницкий alexilnytskyi

 
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Front-end developer (HTML5/CSS3/REACT)

Верстка сайтов с нуля

Использую технологии:

  • HTML5 (BEM)

  • CSS3 (Sass/Less)

  • JavaScript (ES6)

  • TypeScript

  • React

  • Redux

  • Git

JavascriptTypeScriptВерстка сайтаReactSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16430504302471
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Js задачи для ребенка
Спасибо огромное! Все было выполнено в установленные сроки.
Все супер!
Ответный отзыв
_pustoy
Матвей 
27 летЧехия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
5 баллов
2 года назад
Верстка одной страницы с посадкой на Winter CMS
Изначально неправильно оценил объём работы. Смещение сроков не помогло, работа сдавалась без соблюдения критериев задачи. Пропал после очередного ревью.
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$14
10 баллов
2 года назад
Нужно сверстать email письмо для рассылки
Все ок удачи!
Все супер. Спасибо
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
$4/час
от $10от 1 дня
#2107