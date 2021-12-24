Front-end developer (HTML5/CSS3/REACT)
Верстка сайтов с нуля
Использую технологии:
HTML5 (BEM)
CSS3 (Sass/Less)
JavaScript (ES6)
TypeScript
React
Redux
Git
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта по продажам130 просмотров
- Адаптивная верстка интернет магазина98 просмотров
- Адаптивная верстка94 просмотра
- Верстка автомобильного сайта95 просмотров
- Демонстративная Адаптивная Верстка79 просмотров
- Адаптивная верстка сайта для IT компании79 просмотров
- Планер. Список задач46 просмотров
- Генератор паролей53 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Спасибо огромное! Все было выполнено в установленные сроки.
Ответный отзыв
Все супер!
$40
5 баллов
2 года назад
Изначально неправильно оценил объём работы. Смещение сроков не помогло, работа сдавалась без соблюдения критериев задачи. Пропал после очередного ревью.
$14
10 баллов
2 года назад
Все ок удачи!
Ответный отзыв
Все супер. Спасибо
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
$4/час
от $10от 1 дня
#2107