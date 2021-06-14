Необходим профессиональный веб-дизайнер для доработки и сопровождения дизайн-проекта сайта строительной компании. Задачи включают исправление ошибок, добавление контраста, разработку страницы «404» и создание стайлгайда для UI-элементов. Ожидается контент для новых страниц к концу месяца. Долгосрочное сотрудничество с регулярными выплатами.
CTO / PM / TL
Управляю веб-разработкой проектов.
Курирую качество и сроки разработки.
Делегирую вёрстку
Верстальщикам
Критерии вёрстки: гист, шаблон чек-листа в Notion.
Рекомендации по работе с CSS-препроцессором
Дизайнерам
- $130Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется создать современный логотип для автосервиса 'Service team 55'. Логотип должен включать фирменное написание и графический элемент, такие как лента или карта. Необходимы базовые цвета: черный, желтый, красный, а также строгие темные оттенки. Формат исходных материалов - psd, .figma, svg.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо сверстать страницу по макету из Figma. Важно, чтобы код соответствовал заданным критериям, работа принимается только при соответствии. Использование системы сборки будет плюсом, так как проект планируется расширять. Ожидается ссылка на публичный репозиторий с выполненной работой.HTML-верстка18 заявокЗакрытнет даты
Необходимо заменить все вхождения логотипа на видео, а также надписи на форме и шевронах. Качество выходного материала имеет первостепенное значение. Профессиональная обработка должна исключать видимые артефакты замыливания. Примеры кадров и новый логотип доступны по предоставленным ссылкам. Релевантные кейсы будут плюсом.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо выполнить верстку одной страницы с посадкой на Winter CMS. Используйте предоставленный PSD макет и учитывайте требования к вёрстке. Адаптивная верстка должна поддерживать разрешения от 320px до 1920px, без макетов для планшетов и телефонов. Работы будут оплачены по факту соответствия кода критериям. Укажите сроки, стоимость и примеры работ с кодовой базой.Закрыт3 года назад
Необходимо выполнить доработки в WordPress: массовая установка миниатюр записей с изображениями по указанному селектору, а также массовое удаление узлов '#k2ModuleBox90' и '#rightblock.sidebars' со всем содержимым из всех записей. Подробности и примеры записей предоставлены.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Требуется выполнить HTML-верстку одного экрана по макету в PSD. Вёрстка должна быть адаптивной с минимальным разрешением 320px и фиксированием сетки на 1920px. Критерии к вёрстке указаны в гисте. Готовую вёрстку необходимо загрузить на GitHub с предоставлением ссылки. Дедлайн - четверг, 18/11 до 11:00 по МСК.Завершен3 года назад
- $100
Необходим перенос текстового и медийного контента с Joomla 3.9.24 на WordPress с сохранением URL-структуры. Работа делится на этапы: экспорт записей, перенос медиа-контента, создание шаблона доп.опций, перенос свойств записей и сверка URL'ов. Бэкапы и данные предоставляются исполнителю.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо создать одностраничник с HTML-версткой на основе сайта донора и визуального представления из Figma. Работа должна быть выполнена без сторонних скриптов, а результатом станет репозиторий на GitHub с готовым проектом.Завершен3 года назад
- $20
Требуется выполнить вёрстку трёх страниц с адаптивным дизайном для интеграции внешних скриптов. Необходимо использовать готовые макеты и обеспечить соответствие критериям вёрстки. Дедлайн - 29.10. Кодовая база доступна, оплата по факту соответствия. Приём работы до 28.10.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный верстальщик для реализации главной страницы с анимациями и интерактивными элементами до понедельника. Необходим адаптивный дизайн, атомарные коммиты и автоматизированная сборка. Примеры кода обязательны. Возможен последующий заказ на интеграцию на CMS.HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Макет на яндекс.диске. Требования к вёрстке по ссылке в гисте гитхаба К заявке прикрепляйте срок и стоимость. Новичкам отдам в работу за более низкую ставку - прикрепляйте код пет/учебных-проектов. ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен4 года назад
Перенести существующий сайт[ссылка] с CRM Битрикса на WordPress. Рассматривается два варианта исполнения: Чистой вёрсткой с последующей натяжкой на CMS WordPress. Работа с гитом, стандартизированные требования к вёрстке.На конструкторе nulled темы: divi, avada и прочие. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Дано: Старая недоработанная версия сайта WordPress по ссылкеНовый шаблон на конструкторе Avada по ссылкеНеобходимо перенести текстовый контент: Создать новые страницы, прописать меню;Перенести текст используя подходящие блочные элементы конструктора;довести новую версию до рабочего ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен4 года назад
Задача: написать, предварительно согласовать и разместить положительный отзыв на сайте otzovik.com Отзыв должен быть написан человеком для человека. Не должен быть рекламным! Наличие собственного опыта с исполнителями ремонтных работ желателен, поможет лучше ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад