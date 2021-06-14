Необходимо выполнить верстку одной страницы с посадкой на Winter CMS. Используйте предоставленный PSD макет и учитывайте требования к вёрстке. Адаптивная верстка должна поддерживать разрешения от 320px до 1920px, без макетов для планшетов и телефонов. Работы будут оплачены по факту соответствия кода критериям. Укажите сроки, стоимость и примеры работ с кодовой базой.