_pustoy

Матвей _pustoy

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

CTO / PM / TL

Управляю веб-разработкой проектов.

  • Курирую качество и сроки разработки.

  • Делегирую вёрстку

Верстальщикам

Критерии вёрстки: гист, шаблон чек-листа в Notion.

Рекомендации по работе с CSS-препроцессором

Дизайнерам

Регламент требований и качества для веб-дизайна.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доработки и сопровождение дизайн-проекта веб-сайта

    $130

    Необходим профессиональный веб-дизайнер для доработки и сопровождения дизайн-проекта сайта строительной компании. Задачи включают исправление ошибок, добавление контраста, разработку страницы «404» и создание стайлгайда для UI-элементов. Ожидается контент для новых страниц к концу месяца. Долгосрочное сотрудничество с регулярными выплатами.

    Node.js
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для автосервиса бизнес-сервисного сегмента.

    $50

    Требуется создать современный логотип для автосервиса 'Service team 55'. Логотип должен включать фирменное написание и графический элемент, такие как лента или карта. Необходимы базовые цвета: черный, желтый, красный, а также строгие темные оттенки. Формат исходных материалов - psd, .figma, svg.

    Figma
    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать страницу из фигмы

    $40

    Необходимо сверстать страницу по макету из Figma. Важно, чтобы код соответствовал заданным критериям, работа принимается только при соответствии. Использование системы сборки будет плюсом, так как проект планируется расширять. Ожидается ссылка на публичный репозиторий с выполненной работой.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка18 заявок
    Закрытнет даты

  • Заменить/замылить все вхождения логотипа на видео

    Необходимо заменить все вхождения логотипа на видео, а также надписи на форме и шевронах. Качество выходного материала имеет первостепенное значение. Профессиональная обработка должна исключать видимые артефакты замыливания. Примеры кадров и новый логотип доступны по предоставленным ссылкам. Релевантные кейсы будут плюсом.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка одной страницы с посадкой на Winter CMS

    $50

    Необходимо выполнить верстку одной страницы с посадкой на Winter CMS. Используйте предоставленный PSD макет и учитывайте требования к вёрстке. Адаптивная верстка должна поддерживать разрешения от 320px до 1920px, без макетов для планшетов и телефонов. Работы будут оплачены по факту соответствия кода критериям. Укажите сроки, стоимость и примеры работ с кодовой базой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • WordPress доработки: массовая редакция значений записей

    Необходимо выполнить доработки в WordPress: массовая установка миниатюр записей с изображениями по указанному селектору, а также массовое удаление узлов '#k2ModuleBox90' и '#rightblock.sidebars' со всем содержимым из всех записей. Подробности и примеры записей предоставлены.

    HTMLWordPress
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка одного экрана

    $7

    Требуется выполнить HTML-верстку одного экрана по макету в PSD. Вёрстка должна быть адаптивной с минимальным разрешением 320px и фиксированием сетки на 1920px. Критерии к вёрстке указаны в гисте. Готовую вёрстку необходимо загрузить на GitHub с предоставлением ссылки. Дедлайн - четверг, 18/11 до 11:00 по МСК.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Экспорт данных с Joomla на WordPress

    $100

    Необходим перенос текстового и медийного контента с Joomla 3.9.24 на WordPress с сохранением URL-структуры. Работа делится на этапы: экспорт записей, перенос медиа-контента, создание шаблона доп.опций, перенос свойств записей и сверка URL'ов. Бэкапы и данные предоставляются исполнителю.

    JoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирование сайта в одностраничник

    $10

    Необходимо создать одностраничник с HTML-версткой на основе сайта донора и визуального представления из Figma. Работа должна быть выполнена без сторонних скриптов, а результатом станет репозиторий на GitHub с готовым проектом.

    HTMLNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка трёх двухэкранных посадок | Junior+ | Срочность: 2 дня

    $20

    Требуется выполнить вёрстку трёх страниц с адаптивным дизайном для интеграции внешних скриптов. Необходимо использовать готовые макеты и обеспечить соответствие критериям вёрстки. Дедлайн - 29.10. Кодовая база доступна, оплата по факту соответствия. Приём работы до 28.10.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сложная вёрстка главной страницы, сжатые сроки, четкие требования

    Требуется опытный верстальщик для реализации главной страницы с анимациями и интерактивными элементами до понедельника. Необходим адаптивный дизайн, атомарные коммиты и автоматизированная сборка. Примеры кода обязательны. Возможен последующий заказ на интеграцию на CMS.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка одностраничника: 7 блоков

    $20

    Макет на яндекс.диске. Требования к вёрстке по ссылке в гисте гитхаба К заявке прикрепляйте срок и стоимость. Новичкам отдам в работу за более низкую ставку - прикрепляйте код пет/учебных-проектов. ...

    WordPress
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Перенос сайта на WordPress: конструктор или вёрстка

    Перенести существующий сайт[ссылка] с CRM Битрикса на WordPress. Рассматривается два варианта исполнения: Чистой вёрсткой с последующей натяжкой на CMS WordPress. Работа с гитом, стандартизированные требования к вёрстке.На конструкторе nulled темы: divi, avada и прочие. ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проектная работа для джуна: Перенос контента сайта

    Дано: Старая недоработанная версия сайта WordPress по ссылкеНовый шаблон на конструкторе Avada по ссылке﻿Необходимо перенести текстовый контент: Создать новые страницы, прописать меню;Перенести текст используя подходящие блочные элементы конструктора;довести новую версию до рабочего ...

    CSSHTMLWordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отзыв на отзовик

    Задача: написать, предварительно согласовать и разместить положительный отзыв на сайте otzovik.com Отзыв должен быть написан человеком для человека. Не должен быть рекламным! Наличие собственного опыта с исполнителями ремонтных работ желателен, поможет лучше ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

katerinskaya
29 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Верстка одного экрана
Проект интересный. Постановка задач чёткая, работать с Матвеем было комфортно, с оплатой проблем не было. Спасибо за сотрудничество.
Работа выполнена в срок по всем заявленным критериям. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
_Skivan_
Иван 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Копирование сайта в одностраничник
HTMLNode.js
Четкое поставление задачи, своевременная оплата, приятно сотрудничать с Матвеем!Рекомендую!
Ответственный исполнитель, всегда на связи. Работает с гитхабом, инициативно решает возникающие сложности. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка одностраничника: 7 блоков
WordPress
Я по техническим причинам сорвал сроки и Матвей отнесся с пониманием. Заказчик супер
Не с первого раза, но работа выполнена согласно критериям. Исполнитель не бросает после сдачи и прорабатывает все замечания.
Ответный отзыв
vdimas177
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Вёрстка одностраничника: 7 блоков
WordPress
Спасибо за мой первый заказ, оплатой доволен, задача поставлена правильно и понятно. Хотелось бы посотрудничать ещё в будущем)
Коммуникабельный и отзывчивый исполнитель — не боится лишний раз уточнять и задавать вопросы. Взял проект в обед выходного дня, к утру прислал код. Вёрстка идентична PSD-макету. Были замечания по качеству кода, дозволительные для новичка.
Ответный отзыв
shekoldina
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Вёрстка баннера flex-контейнером 992x224
FigmaNode.js
Спасибо Матвею за грамотную постановку задачи и оперативные проверки. Получила отличный опыт.
Было интересно поработать и оценить навыки вёрстки. Немного просчитались в сроках: задание необходимо было выполнить оперативно. Неверная оценка времени на первом заказе - допустимая погрешность. В заложенные временные издержки всё же успешно уложились. Уверенное знание семантических html-тегов и современных css-свойств. Работает с гитом, верстает из фигмы без проблем. Намерен продолжить совместную работу.
Ответный отзыв
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