Привет! Меня зовут Дарья. В 2014 году окончила с красным дипломом МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра Компьютерные системы и сети.
В 2020 году прошла курс Веб разработки от Яндекс Практикума.В настоящее время занимаюсь профессиональной разработкой сайтов и веб-приложений.
В своей работе использую следующие технологии:
1. Сетку строю технологиями Grid Layout и Flexbox;
2. При именовании классов использую методологию Яндекса - БЭМ.
3. Использую файловую структуру Nested Flex;
4. При написании разметки использую семантический HTML 5, полностью поддерживаемый поисковыми машинами;
5. При написании таблиц стилей применяю кроссбраузерный CSS 3;
6. Картинки оптимизирую под различные форматы экранов;
7. Использую в работе шрифты woff и woff2;
8. Имею большой опыт создания анимаций на чистом CSS;
9. В программировании веб-страниц для написания скриптов использую нативный JavaScript 6.
10. Имею большой опыт командной разработки с использованием инструментария Git.
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