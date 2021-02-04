shekoldina

Дарья shekoldina

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб разработчик

Привет! Меня зовут Дарья. В 2014 году окончила с красным дипломом МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра Компьютерные системы и сети.

В 2020 году прошла курс Веб разработки от Яндекс Практикума.В настоящее время занимаюсь профессиональной разработкой сайтов и веб-приложений.

В своей работе использую следующие технологии:

1. Сетку строю технологиями Grid Layout и Flexbox;

2. При именовании классов использую методологию Яндекса - БЭМ.

3. Использую файловую структуру Nested Flex;

4. При написании разметки использую семантический HTML 5, полностью поддерживаемый поисковыми машинами;

5. При написании таблиц стилей применяю кроссбраузерный CSS 3;

6. Картинки оптимизирую под различные форматы экранов;

7. Использую в работе шрифты woff и woff2;

8. Имею большой опыт создания анимаций на чистом CSS;

9. В программировании веб-страниц для написания скриптов использую нативный JavaScript 6.

10. Имею большой опыт командной разработки с использованием инструментария Git.

JavascriptHTMLCSSGit
Отзывы заказчиков
_pustoy
Матвей 
27 летЧехия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3
9 баллов
3 года назад
Вёрстка баннера flex-контейнером 992x224
Было интересно поработать и оценить навыки вёрстки. Немного просчитались в сроках: задание необходимо было выполнить оперативно. Неверная оценка времени на первом заказе - допустимая погрешность. В заложенные временные издержки всё же успешно уложились. Уверенное знание семантических html-тегов и современных css-свойств. Работает с гитом, верстает из фигмы без проблем. Намерен продолжить совместную работу.
Спасибо Матвею за грамотную постановку задачи и оперативные проверки. Получила отличный опыт.
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bondarenkoand
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга и многостраничного сайта
Отличная работа! Дарья выполнила все раньше указанного срока, посоветовала как можно все улучшить, в общем, рекомендую данного специалиста.
Отличная работа.
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