Веб разработчик

Привет! Меня зовут Дарья. В 2014 году окончила с красным дипломом МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра Компьютерные системы и сети.

В 2020 году прошла курс Веб разработки от Яндекс Практикума.В настоящее время занимаюсь профессиональной разработкой сайтов и веб-приложений.

В своей работе использую следующие технологии:

1. Сетку строю технологиями Grid Layout и Flexbox;

2. При именовании классов использую методологию Яндекса - БЭМ.

3. Использую файловую структуру Nested Flex;

4. При написании разметки использую семантический HTML 5, полностью поддерживаемый поисковыми машинами;

5. При написании таблиц стилей применяю кроссбраузерный CSS 3;

6. Картинки оптимизирую под различные форматы экранов;

7. Использую в работе шрифты woff и woff2;

8. Имею большой опыт создания анимаций на чистом CSS;

9. В программировании веб-страниц для написания скриптов использую нативный JavaScript 6.

10. Имею большой опыт командной разработки с использованием инструментария Git.