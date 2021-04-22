midia

Матвей Сарасов midia

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend разработчик

Моя специальность - frontend разработчик.

Имею навыки в разработке клиентской части сайта, а также в создании web приложений.

Знаком со следующими

технологиями и инструментами:

Базовые навыки: HTML5, CSS, JavaScript

Фреймворки: React

Графические редакторы: Figma, Photopea

Организация работы: Git, Gulp

Библиотеки: jQuery, Lodash, Bootstrap, Semantic UI

Препроцессоры: Sass, Pug

Тестирование: Jest

Прочие навыки: кроссбраузерная, адаптивная верстка, методология БЭМ.

Отзывы заказчиков

_pustoy
Матвей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Вёрстка баннера flex-контейнером 992x224
FigmaNode.js
Заказ требовал оперативного решения и был выполнен на 3 ч. быстрее из ранее оговоренных 6ч. Ответственный и учтивый. Умеет работать с гитом и пушить оперативные правки. Вёрстка уверенного джуна. Рекомендую к сотрудничеству.
Крайне благодарен за то что Матвей принял мою первую работу на данной бирже. Не смотря на мое недопонимание в некоторых вопросах был терпелив, четко поставил задачи, которые я должен был выполнить. Рекомендую данного работодателя.
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