Frontend разработчик
Моя специальность - frontend разработчик.
Имею навыки в разработке клиентской части сайта, а также в создании web приложений.
Знаком со следующими
технологиями и инструментами:
Базовые навыки: HTML5, CSS, JavaScript
Фреймворки: React
Графические редакторы: Figma, Photopea
Организация работы: Git, Gulp
Библиотеки: jQuery, Lodash, Bootstrap, Semantic UI
Препроцессоры: Sass, Pug
Тестирование: Jest
Прочие навыки: кроссбраузерная, адаптивная верстка, методология БЭМ.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Заказ требовал оперативного решения и был выполнен на 3 ч. быстрее из ранее оговоренных 6ч. Ответственный и учтивый. Умеет работать с гитом и пушить оперативные правки. Вёрстка уверенного джуна. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Крайне благодарен за то что Матвей принял мою первую работу на данной бирже. Не смотря на мое недопонимание в некоторых вопросах был терпелив, четко поставил задачи, которые я должен был выполнить. Рекомендую данного работодателя.