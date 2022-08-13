Примеры кадров, которые необходимо обработать по ссылке на гугл диске.

Видео доступно по ссылке на яндекс диске в корне папки

Там же, в папке логотип, находится новый логотип, который необходимо использовать в видео.

Кроме изображения логотипа на подложке, необходимо заменить надписи на форме и шевронах.

Видео будет использоваться на первом экране сайта.

Дисклеймер: никто не ворует чужое видео, компания сменила название. Поэтому качество выходного материала имеет первоочередное значение. Если после экспертной оценки вы понимаете, что переснять видео это наилучшее решение — я готов обсуждать подробности предложения.

Результат с замыливанием резко бросающимся в глаза не подойдет, требуется профессиональная обработка.

Релевантные кейсы по решению подобных задач будут плюсом.