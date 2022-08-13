Заменить/замылить все вхождения логотипа на видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки269 просмотров

Примеры кадров, которые необходимо обработать по ссылке на гугл диске.

Видео доступно по ссылке на яндекс диске в корне папки

Там же, в папке логотип, находится новый логотип, который необходимо использовать в видео.

Кроме изображения логотипа на подложке, необходимо заменить надписи на форме и шевронах.

Видео будет использоваться на первом экране сайта.

Дисклеймер: никто не ворует чужое видео, компания сменила название. Поэтому качество выходного материала имеет первоочередное значение. Если после экспертной оценки вы понимаете, что переснять видео это наилучшее решение — я готов обсуждать подробности предложения.

Результат с замыливанием резко бросающимся в глаза не подойдет, требуется профессиональная обработка.

Релевантные кейсы по решению подобных задач будут плюсом.

3 года назад
_pustoy
Матвей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Алимжан
 
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3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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3 года назад

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