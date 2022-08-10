Необходимо создать рекламное видео для песни в формате Instagram Stories. Ролик должен включать обложку, фон, анимированные надписи и эффекты. Также требуется разработать шаблон для рекламы и обучение по заполнению, так как заказчик не имеет опыта работы с программами видеомонтажа.