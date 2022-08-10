Интро для ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен22 заявки462 просмотра

Необходимо сделать интро для ютуб канала, 

3 года назад
Chymnoidoctor
Иван 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergeinisa
Сергей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Оплата была совершена в срок, коммуникабелен и хорошо поставил задачу.

Заявки фрилансеров

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