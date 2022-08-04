Видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок614 просмотров

Требуется ролик, пример https://www.youtube.com/watch?v=R6rUXaGxu_k

Текст - есть

По факту нужен готовый продукт ( 1-1.5 минутный ролик) с голосом по тексту

3 года назад
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