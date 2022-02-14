Lucky_Energy

Павел Lucky_Energy

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж, Аудиомонтаж, Запись экрана, Работаю в Photoshop, Davinchi Resolve

22 года, я мотивированный, пунктуальный, работаю с проектом с точки видения заказчика. Занимаюсь монтажом видео в Davinci Resolve, знаком с программой Photoshop, есть возможность записи экрана через OBS в высоком битрейте и качестве 1080p и менее.

https://drive.google.com/drive/folders/1GrIDEz-NQQRrxkwRWysKtECRMtKoX1vG?usp=sharing - портфолио

Отзывы заказчиков

starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
$4
10 баллов
3 года назад
Смонтировать 4 коротких видео для stories
Отличный исполнитель, сразу ответил и взялся за задачу. Справился быстро и без правок, рекомендую к сотрудничеству.
Подробно описал задание, вопросов не возникло, заплатил сразу и без проблем. Рекомендую!
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