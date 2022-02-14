Lucky_Energy

Видеомонтаж, Аудиомонтаж, Запись экрана, Работаю в Photoshop, Davinchi Resolve
22 года, я мотивированный, пунктуальный, работаю с проектом с точки видения заказчика. Занимаюсь монтажом видео в Davinci Resolve, знаком с программой Photoshop, есть возможность записи экрана через OBS в высоком битрейте и качестве 1080p и менее.
https://drive.google.com/drive/folders/1GrIDEz-NQQRrxkwRWysKtECRMtKoX1vG?usp=sharing - портфолио
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, сразу ответил и взялся за задачу. Справился быстро и без правок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Подробно описал задание, вопросов не возникло, заплатил сразу и без проблем. Рекомендую!