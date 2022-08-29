starikovdk

Данил Стариков starikovdk

 
30 летРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1019
выплачено фрилансерам
77%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Нужно SVG конвертировать в CDR

    Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...

    FigmaCorelDRAW
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • 20 отзывов Яндекс.Карты/2ГИС

    Добрый день! Задача: Необходимо опубликовать 20 отзывов на Яндекс Картах и 2ГИС. Ссылки на организацию и текста отзывов предоставлю исполнителю лично.  Требования к исполнителю: ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Правки по верстке и немного WordPress

    [url=http://ch80264-wordpress-b0pwg.tw1.ru/]Есть сайт[/url] который переделан с шаблона. Необходимо поправить некоторые моменты по верстке и создать пару страниц каталога. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1juXgrxPKz-NPfJUi76GMcFOebiMtWvD9?usp=sharing]Ссылка на правки. [/url]Чем раньше тем лучше.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Парсинг и загрузка товаров

    Здравствуй, необходимо спарсить категории товаров с интернет-магазина швейных товаров ШВЕЙБУРГ. Имя, фотографии, характеристики, описание, атрибуты, цены, скидки, наличие итд. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в формате csv. Фотографии должны быть также отдельной папке ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Аудит безопасности аккаунта хостинга

    С сервера на котором находятся 6 сайтов появился исходящий трафик вредоносного характера. [code]85.114.247.54:55470 - - [17/фев/2023:07:39:52 +0000] "POST /xmlrpc.php HTTP/1.1" 403 170 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 ; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96" "-" 185.114.247.54:53790 - - [01/ноября/2022:02:28:59 ...

    PHPLinuxUbuntu
    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сверстать каталог продукции в Adobe Illustrator

    Ищу опытного, ответственного специалиста, который в короткий срок сможет сверстать каталог продукции. Уже разработаны макеты каталога: - Обложка передняя и задняя сторона; - Первый разворот. [b]Задача:[/b] [list=1][*]На основании уже разработанного дизайн-макета сверстать 17 разворотов каталога продукции (все они идентичны, только ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Внести изменения/доработки в интернет магазин на WP

    Ищу ответственного исполнителя который без проблем разбирается в чужом коде и уверенно работает с екоммерс на вордпресс. Есть задачи по стилям, верстке, натяжке. ТЗ в прикрепленных файлах. [url=https://gefestplitka.ru/]Ссылка на сайт[/url]

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Обложка для каталога продукции.

    Необходимо из предоставленных фотографий собрать обложку каталога продукции (обтравить и гармонично разместить на фоне, добавить элементы по тематике). Формат каталога А4, необходимо сделать два разворота. На первой странице располагается логотип и надпись каталог продукции, на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Обновление дизайн-макета каталога продукции

    Есть каталог продукции 2022 года, необходимо произвести его обновление. [b]Задача:[/b] 1. Произвести обновление дизайн-макета каталога продукции:- Предложить обновлённые (иные) варианты подачи технической информации в карточках продуктов;- Поправить сетку (добавить новые позиции; удалить неактуальные позиции; поменять местами карточкипродукта); - ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать лендинг + осуществить натяжку на WP + разместить на хостинге

    $100

    Привет всем! Ищу аккуратного и ответственного специалиста, с опытом подобных работ, который будет на связи, уложится в сроки и понимает что нужно сделать по конкретному заданию. Задача - сверстать макет из Figma и натянуть на WordPress. Лендинг из ...

    WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Исправить ошибку HTTP ERROR 500 (wordpress)

    Столкнулся с проблемой входа в cms wordpress по адресу https://mysite.ru/wp-admin/  выдает ошибку HTTP EROR 500.  Попробовал переименовать папку plugins в plugins.old и войти, чтобы обновить PHP или WP, но не помогло. Также откатывал базу данных, но безрезультатно.  Ищу ...

    PHPWordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Спарсить каталог товаров с сайта

    Здравствуйте, необходимо спарсить категории товаров с сайта мебельной фабрики "Майя мебель". Имя, фотографии, характеристики, описание. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в csv в разделе категория указать Загрузка. Фотографии должны быть также в папке категории. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Рерайт текста 8000 символов

    Необходимо зарерайтить текст про тротуарную плитку. Текста будут использоваться на сайте в карточке товара. Необходимо написать сео-оптимизированный текст для каждой из форм плиток. Каталог товаров предоставлю. [url=https://docs.google.com/document/d/1vhCWWELdley-MTiy6vEY3ZyRBDY-rZkAeVe8QvqxLQM/edit?usp=sharing]Ссылка на текста и каталог[/url]

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Необходимо смонтировать видеоролик из бесплатных стоковых видео

    Задача смонтировать два видеоролика для телевизора в холле и кафе клиники используя бесплатные стоковые видео. Видео со стоков исполнитель подбирает сам на основании примера. 1 ролик для холла (хрон 2:00 мин) – "Активная жизнь, ЗОЖ, счастливые ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Необходимо отрисовать тротуарную плитку

    Необходимо отрисовать эскизы (3D модели) тротуарной плитки в трех проекциях. Количество форм - 12 штук. В результате должны получить 36 рендеров разрешением (783 х 625)Х2 серого оттенка.  Референсы и всю необходимую информацию предоставлю лично исполнителю. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Спарсить сайт

    Здравствуйте, необходимо с сайта мебельной фабрики "ТРИЯ" спарсить все категории товаров. Фотографии, характеристики, описание, цены. Скинуть в csv, xls или любом другом читаемом формате для импорта на wordpress. Количество категорий и товаров в таблице.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Обработать 26 фотографий интерьера

    Выполнить цветокоррекцию (светлее и ближе к теплым тонам) Поправить горизонты Некоторые фото гармонично кадрировать на свое усмотрение Добавить резкости/четкости Адаптировать под веб Исходники в формате ARW в закрепе пример, всего 26 фото.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать и сделать натяжку на wordpress интернет магазин мебели

    Привет всем! Ищу аккуратного и ответственного специалиста, с опытом подобных работ, который будет на связи и понимает что нужно сделать по конкретному заданию. Задача - сверстать макет из Figma и натянуть на WordPress. Интернет магазин мебели из простых ...

    WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Смонтировать 4 коротких видео для stories

    $4

    Необходимо смонтировать 4 коротких видео для инстаграм stories 9:16  1080х1920 В каждом видео 4-5 фотографий будут подниматься снизу вверх. Фотографии предоставлю, бэкграунд тоже.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
artsolo
Тарас 
34 годаУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
$1
10 баллов
3 месяца назад
Добавить реалистичный флаг на фотографию
Спасибо за сотрудничество) вежливый и ответственный заказчик) все сделали оперативно)
Выполнил задачу без лишних вопросов, качественно и оперативно, я бы даже сказал мгновенно! Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться. Спасибо еще раз!)
Ответный отзыв
vectorrr2007
Виктор 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$70
10 баллов
6 месяцев назад
Правки по верстке и немного WordPress
Заказ оплатили быстро, фидбек вовремя задачи четкие. Все ок
Все отлично!
Ответный отзыв
Nurkadyr
25 летКиргизия
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Парсинг и загрузка товаров
Хорошо поработали, тз понятный, оплата вовремя
Отлично справился с задачей, без лишних вопросов и раньше срока, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Сверстать каталог продукции в Adobe Illustrator
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Оперативно, качественно, в срок. Спасибо, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
$80
10 баллов
год назад
Обложка для каталога продукции.
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Милена отличный специалист, который справится с любой задачей в оговоренные сроки. Результат работы превзошел все ожидания. Милена предложила несколько вариантов и каждый из них был хорош. Обращаясь можете смело рассчитывать на аккуратный, современный и стильный дизайн. Рекомендую к сотрудничеству всем, сам также буду обращаться.
Ответный отзыв