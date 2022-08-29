starikovdk

Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...
- Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разместить на фотографии реалистичный флаг, с тенями, итд. пример как доллжно быть прилагается. Исходник флага предоставлю исполнителю в телеграм.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Добрый день! Задача: Необходимо опубликовать 20 отзывов на Яндекс Картах и 2ГИС. Ссылки на организацию и текста отзывов предоставлю исполнителю лично. Требования к исполнителю: ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 месяца назад
[url=http://ch80264-wordpress-b0pwg.tw1.ru/]Есть сайт[/url] который переделан с шаблона. Необходимо поправить некоторые моменты по верстке и создать пару страниц каталога. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1juXgrxPKz-NPfJUi76GMcFOebiMtWvD9?usp=sharing]Ссылка на правки. [/url]Чем раньше тем лучше.Завершен7 месяцев назад
Здравствуй, необходимо спарсить категории товаров с интернет-магазина швейных товаров ШВЕЙБУРГ. Имя, фотографии, характеристики, описание, атрибуты, цены, скидки, наличие итд. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в формате csv. Фотографии должны быть также отдельной папке ...Завершен7 месяцев назад
С сервера на котором находятся 6 сайтов появился исходящий трафик вредоносного характера. [code]85.114.247.54:55470 - - [17/фев/2023:07:39:52 +0000] "POST /xmlrpc.php HTTP/1.1" 403 170 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 ; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96" "-" 185.114.247.54:53790 - - [01/ноября/2022:02:28:59 ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Ищу опытного, ответственного специалиста, который в короткий срок сможет сверстать каталог продукции. Уже разработаны макеты каталога: - Обложка передняя и задняя сторона; - Первый разворот. [b]Задача:[/b] [list=1][*]На основании уже разработанного дизайн-макета сверстать 17 разворотов каталога продукции (все они идентичны, только ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Ищу ответственного исполнителя который без проблем разбирается в чужом коде и уверенно работает с екоммерс на вордпресс. Есть задачи по стилям, верстке, натяжке. ТЗ в прикрепленных файлах. [url=https://gefestplitka.ru/]Ссылка на сайт[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо из предоставленных фотографий собрать обложку каталога продукции (обтравить и гармонично разместить на фоне, добавить элементы по тематике). Формат каталога А4, необходимо сделать два разворота. На первой странице располагается логотип и надпись каталог продукции, на ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершенгод назад
Есть каталог продукции 2022 года, необходимо произвести его обновление. [b]Задача:[/b] 1. Произвести обновление дизайн-макета каталога продукции:- Предложить обновлённые (иные) варианты подачи технической информации в карточках продуктов;- Поправить сетку (добавить новые позиции; удалить неактуальные позиции; поменять местами карточкипродукта); - ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Привет всем! Ищу аккуратного и ответственного специалиста, с опытом подобных работ, который будет на связи, уложится в сроки и понимает что нужно сделать по конкретному заданию. Задача - сверстать макет из Figma и натянуть на WordPress. Лендинг из ...Завершенгод назад
Столкнулся с проблемой входа в cms wordpress по адресу https://mysite.ru/wp-admin/ выдает ошибку HTTP EROR 500. Попробовал переименовать папку plugins в plugins.old и войти, чтобы обновить PHP или WP, но не помогло. Также откатывал базу данных, но безрезультатно. Ищу ...Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте, необходимо спарсить категории товаров с сайта мебельной фабрики "Майя мебель". Имя, фотографии, характеристики, описание. Каждую категорию необходимо спарсить в отдельную папку, в csv в разделе категория указать Загрузка. Фотографии должны быть также в папке категории. ...Завершенгод назад
Необходимо зарерайтить текст про тротуарную плитку. Текста будут использоваться на сайте в карточке товара. Необходимо написать сео-оптимизированный текст для каждой из форм плиток. Каталог товаров предоставлю. [url=https://docs.google.com/document/d/1vhCWWELdley-MTiy6vEY3ZyRBDY-rZkAeVe8QvqxLQM/edit?usp=sharing]Ссылка на текста и каталог[/url]Рерайтинг1 исполнительЗавершенгод назад
Задача смонтировать два видеоролика для телевизора в холле и кафе клиники используя бесплатные стоковые видео. Видео со стоков исполнитель подбирает сам на основании примера. 1 ролик для холла (хрон 2:00 мин) – "Активная жизнь, ЗОЖ, счастливые ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо отрисовать эскизы (3D модели) тротуарной плитки в трех проекциях. Количество форм - 12 штук. В результате должны получить 36 рендеров разрешением (783 х 625)Х2 серого оттенка. Референсы и всю необходимую информацию предоставлю лично исполнителю. ...3D-графика1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте, необходимо с сайта мебельной фабрики "ТРИЯ" спарсить все категории товаров. Фотографии, характеристики, описание, цены. Скинуть в csv, xls или любом другом читаемом формате для импорта на wordpress. Количество категорий и товаров в таблице.Завершенгод назад
Выполнить цветокоррекцию (светлее и ближе к теплым тонам) Поправить горизонты Некоторые фото гармонично кадрировать на свое усмотрение Добавить резкости/четкости Адаптировать под веб Исходники в формате ARW в закрепе пример, всего 26 фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Привет всем! Ищу аккуратного и ответственного специалиста, с опытом подобных работ, который будет на связи и понимает что нужно сделать по конкретному заданию. Задача - сверстать макет из Figma и натянуть на WordPress. Интернет магазин мебели из простых ...Завершен2 года назад
- $4
Необходимо смонтировать 4 коротких видео для инстаграм stories 9:16 1080х1920 В каждом видео 4-5 фотографий будут подниматься снизу вверх. Фотографии предоставлю, бэкграунд тоже.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад