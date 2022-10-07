is_kondratyev

Иван is_kondratyev

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Адаптивная вёрстка и доработка сайтов. HTML5, CSS3, JQuery

Front-end разработчик со стажем больше трёх лет.

Валидная адаптивная вёрстка на чистом HTML или Bootstrap. CMS Drupal, WordPress.

JavaScript, JQuery, PHP.

Качественно и в срок, все проекты делаю "как для себя".

#14Оптимизация кода
#52Верстка страниц
#64Доработка сайтов
#76WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#397
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
Доработать сайт на WP
WordPressВерстка страницДоработка сайтовОптимизация кода
Рекомендую сотрудничество с Иваном, отличный исполнитель. Без лишних вопросов и очень быстро справился с задачей! Спасибо.
Благодарю за заказ, всё своевременно и приятное общение! Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Выделять открытую ссылку в меню аккордеоне
WordPress
Отличный программист, рекомендую. Сделал все оперативно и грамотно!
Большое спасибо за заказ! Всё оперативно, связь быстрая и чёткая. Рекомендую!
Ответный отзыв
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$6
10 баллов
год назад
Отредактировать стиль виджета в Wordpress
WordPressДоработка сайтов
Все отлично. Задача была сделана буквально за 5 минут. Очень довольна. Буду обращаться ещё.
Большое спасибо за заказ, всё оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Верстка на друпале
Drupal
Оперативно и качественно. Спасибо!
Большое спасибо за задачу. Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
3 года назад
Сделать правки верстки на сайте WP
WordPress
Спасибо большое Ивану за работу! Могу всем рекомендовать.
Спасибо
Ответный отзыв
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