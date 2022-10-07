Адаптивная вёрстка и доработка сайтов. HTML5, CSS3, JQuery

Front-end разработчик со стажем больше трёх лет.

Валидная адаптивная вёрстка на чистом HTML или Bootstrap. CMS Drupal, WordPress.

JavaScript, JQuery, PHP.

Качественно и в срок, все проекты делаю "как для себя".