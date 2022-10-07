Адаптивная вёрстка и доработка сайтов. HTML5, CSS3, JQuery
Front-end разработчик со стажем больше трёх лет.
Валидная адаптивная вёрстка на чистом HTML или Bootstrap. CMS Drupal, WordPress.
JavaScript, JQuery, PHP.
Качественно и в срок, все проекты делаю "как для себя".
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#397
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- ЭМ Россия - адаптивная вёрстка сайта186 просмотров
- Багира - вёрстка сайта охранной фирмы273 просмотра
- Келья Ефима Сирина - адаптивная вёрстка256 просмотров
- Нижегородский дом фарфора - сайт-каталог258 просмотров
- Пинскдрев, каталог мебельного магазина324 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
год назад
WordPressВерстка страницДоработка сайтовОптимизация кода
Рекомендую сотрудничество с Иваном, отличный исполнитель. Без лишних вопросов и очень быстро справился с задачей! Спасибо.
Ответный отзыв
Благодарю за заказ, всё своевременно и приятное общение! Заказчика рекомендую!
$20
10 баллов
год назад
WordPress
Отличный программист, рекомендую. Сделал все оперативно и грамотно!
Ответный отзыв
Большое спасибо за заказ! Всё оперативно, связь быстрая и чёткая. Рекомендую!
$6
10 баллов
год назад
WordPressДоработка сайтов
Все отлично. Задача была сделана буквально за 5 минут. Очень довольна. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Большое спасибо за заказ, всё оперативно. Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Drupal
Оперативно и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Большое спасибо за задачу. Заказчика рекомендую!
$60
10 баллов
3 года назад
WordPress
Спасибо большое Ивану за работу! Могу всем рекомендовать.
Ответный отзыв
Спасибо
HTML-верстка
28 отзывов
$12/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
14 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
11 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга