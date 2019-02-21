Одностраничник на Тильде. Сайт IT-компании

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По ТЗ нужно на Тильде сделать одностраничник IT-компании, требуется придумать дизайн и сделать основную вёрстку. ТЗ вышлю по запросу. Бюджет небольшой - до 100usd

5 лет назад
is_kondratyev
Иван 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад