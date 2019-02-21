Одностраничник на Тильде. Сайт IT-компании

- На странице 1.jpg в данный момент все объекты находятся в общем списке, без разделения на районы (здания). Необходимо сделать 1 в 1 как на этом сайте 2.jpg Пример. Есть страница проекта AZIZI STAR 3.png . Если ...
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По ТЗ нужно на Тильде сделать одностраничник IT-компании, требуется придумать дизайн и сделать основную вёрстку. ТЗ вышлю по запросу. Бюджет небольшой - до 100usd
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