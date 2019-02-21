Доработка для фреймворка Symfony

Нужно сделать что бы добавлялось описание в карточки товаров. Сейчас оно не работает. При вводе в админке текст не отображается на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть база сертификатов 185.26.120.139/ на Symfony. Сайт лежит на VDS.
В справочнике "Параметры продуктов" есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров. Список будет состоять из элементов типа Текст. Список будет составляться для каждого продукта индивидуальный.
Напишите ориентировочно стоимость доработки от и до хотя бы?
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работы на 2 мин.: на IPad некорректно отображается простейший сайт, - не видно фоновое изображение. - проверить и исправить желательно быстро за минимальный ценник + хороший отзыв (подробности в лс)Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Есть текущий сайт на modx EVO, сделали 6 новых типовых страниц, нужно натянуть их на modx EVO и реализовать backend для этих страниц. + переделали меню, сверстали его, нужно натянуть его на для всех типовых ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Формы "Заказать в 1 клик" не срабатывает. Ощущение что в верстке что-то. И надо оформление заказа в корзине поправить, там "способ доставки и оплаты" вывести. На тестовом сайте это есть.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
В общем несколько лет нормально работал скрипт, а тут сайт источник (крупная доска объявлений) начал подменять содержимое, проблема точно не проксях. Самостоятельно я не смог исправить проблему ни header ни cookie не помогают, наверное ,что-то не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить на файловые сервер (NAS AS6204T) конструктор скриптов. Параметры сервера позволяют это сделать. Исходные файлы и инструкция по установке есть тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=sQvVC5c2oOs&t=1s&fbclid=IwAR2hR9mE0DoNBNdMlZtriAZl9PJDE6bR20l0u9XIXWDE6BH2nxRUzK_SVb8]https://www.youtube.com/watch?v=sQvVC5c2oOs&t=1s&fbclid=IwAR2hR9mE0DoNBNdMlZtriAZl9PJDE6bR20l0u9XIXWDE6BH2nxRUzK_SVb8[/url] Там содержаться два файла-образа среды Linux и загрузчика Docker.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
1. Написать авторизацию с помощью электронной почты + переписать гугл авторизацию2. Интегрировать API (EasyPay.Merchant.Contract.2.3 beta) дляпринятия платежей за использование услуги. 1) Услуга на сайте оплачиваетсяодин раз в год. ([url=https://easypay.ua/]https://easypay.ua[/url])2) Такжепредусмотреть возможность оплаты с помощью телефонного номера (sim card).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Есть два сайта на указанном движке. По функционалу практически одинаковые. Но содержание у них разное. Требуются доработки для одного из них. В данный момент они заключаются в том, чтобы убрать ненужные модули и страницы, и скопировать несколько ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Интересует простой парсинг сайта аптекару или аналога с таблетками. На сайте есть список букв (А,Б,В) можно пройтись по ним. На выходе мне нужен sql дамп содержащий примерно следующие поля id, title,url,content,image,status и 1 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать страничку с паролем, в которой отображается Яндекс или Google карта, в эти карты будут импортироваться точки в Kml формате. Будет несколько файлов kml с разными точками. Надо сделать так что-бы эти точки накладывались ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад