Доработка для фреймворка Symfony

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Здравствуйте, есть база сертификатов 185.26.120.139/  на Symfony. Сайт лежит на VDS. 

В справочнике "Параметры продуктов"  есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров.  Список будет состоять из элементов типа Текст. Список будет составляться для каждого продукта индивидуальный. 

Напишите ориентировочно стоимость доработки от и до хотя бы? 

5 лет назад
MaximTernyavskiu
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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