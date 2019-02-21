Доработка для фреймворка Symfony

Здравствуйте, есть база сертификатов 185.26.120.139/ на Symfony. Сайт лежит на VDS.

В справочнике "Параметры продуктов" есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров. Список будет состоять из элементов типа Текст. Список будет составляться для каждого продукта индивидуальный.

Напишите ориентировочно стоимость доработки от и до хотя бы?