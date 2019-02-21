Подключить Яндекс карты с точками

Требуется создать страничку с паролем, в которой отображается Яндекс или Google карта, в эти карты будут импортироваться точки в Kml формате. Будет несколько файлов kml с разными точками. Надо сделать так что-бы эти точки накладывались друг на друга, при выборе пользователя.