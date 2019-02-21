Личный кабинет пользователя на WP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок149 просмотров
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Для сайта управляйки ЖКХ нужен личный кабинет со следующими функциями, которые заполняет админ сайта вручную:

1. Номер свидетельства о регистрации собственности

2. ФИО собственника

3. Параметры жилплощади (кв. м.. кол-во прописанных)

4. Сумма задолженности

5. Загрузить документ (платежку)

Со стороны пользователя можно только смотреть эти данные.

5 лет назад
measure
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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