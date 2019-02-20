Привести в порядок сайт на Тильде

У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах. 1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не ...