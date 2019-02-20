Привести в порядок сайт на Тильде

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Привести в порядок сайт на Тильде https://skynet-ua.com/. Основное требование - нарисовать сравнительную таблицу так, чтобы она полностью отображалась на мобильных устройствах. Также необходимо весь сайт сделать в одной концепции, более красивым. Само наполнение менять не надо. Любые предложения по улучшению сайта приветствуются

5 лет назад
Aleanza
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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