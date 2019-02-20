Нужно сделать простые правки

Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта. Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!! Что должно быть обязательно: [list][*]Подкатегории (2-3 уровня вложенности)[*]Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги) [*]Моб версия обязательно[/list] От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если вы можете сделать один из пунктов, пожалуйста пишите тоже
1. Показать где редактируется шапка сайта
2. На главной странице не подсвечивается https
3. Увеличить скорость страницы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика ([b]php, CodeIgniter[/b]), для доработок на движок imageCMS 4.11 ([b]CodeIgniter[/b]). Доработка модулей/разработка/создание новых. Создание, вёрстка страниц, шаблонов страниц. Помощь в других элементах движка. Нужен человек который не будет разбираться (три месяца) с [b]CodeIgniter и imageCMS 4[/b] , а знает как ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! У нас готовый сайт реализован на PHP Laravel Framework 5.4 Необходимо в админпанель добавить раздел "Способы оплаты" и подключить LiqPay. В качестве примера взяли за реализацию - след. схему (прикреплены скрины) Подробнее смотрите в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x-3xd-UhZoZfj_J4B6M26EjzyfPn66kC9oDOQeVab24/edit?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
На PHP Сделать простой рабочий пример Регистрация OAuth 2.0 приложения в Google API Console https://codd-wd.ru/shpargalka-poluchenie-tokenov-dlya-raboty-s-api-servisov-google/ И вытащить инфу о любом сайте. Доступы к аккаунту могу предоставить. Сейчас не удалось реализовать по примеру приложение server4_doubleclick_net_ru/scripts/service/webmaster.google.api/v2/test-google.php Замените нижнее подчеркивание на точки. Пишет об ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах. 1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не ...Закрыт5 лет назад
Приветсвую. Необходимо скопировать функционал сметы с возможностью переноса на Битрикс. Cроки очень короткие. Сам сайт и подробности скину непосредственно самим кандидатам. Предлагайте свои сроки и цены.Закрыт5 лет назад
- $80
Есть сайт, логин и пароль от него + куки авторизации, чтобы не писать модуль авторизации. Задача - зайти на страницу сайта под куками и загрузить изображение в форму. Форма подгружается JS скриптами, основная задача - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо произвести слияние сайта со скриптом. Полная информация размещена в архиве (ТЗ и скрины). Перед откликом просьба ознакомится и оценить свои возможности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт [url=http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/]http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/[/url] Так сейчас выглядит страница категории. Нам нужно сделать две вещи 1) Чтобы здесь отображались только заголовки категорий [url=http://artelle-doors.ru/catalog/]http://artelle-doors.ru/catalog/[/url] 2) Чтобы был новый дизайн шаблон для этих категорий [url=http://prntscr.com/mnjxje]http://prntscr.com/mnjxje[/url] За исключением того случая когда человек нажимает сюда [url=http://prntscr.com/mnjxt9]http://prntscr.com/mnjxt9[/url] . Тут все должно остаться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара. 1) Поля добавляем сюда: 2) Картинку с доставкой убираем. 3) Интервал между полями должен быть небольшой. 4) Оставшееся свободное ...Закрыт5 лет назад