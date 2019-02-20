Нужно сделать простые правки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Если вы можете сделать один из пунктов, пожалуйста пишите тоже

1. Показать где редактируется шапка сайта

2. На главной странице не подсвечивается https

3.  Увеличить скорость страницы.

5 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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