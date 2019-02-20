Написать скрипт, загружающий картинку на сайт

Имеется сайт [url=http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/]http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/[/url] Так сейчас выглядит страница категории. Нам нужно сделать две вещи 1) Чтобы здесь отображались только заголовки категорий [url=http://artelle-doors.ru/catalog/]http://artelle-doors.ru/catalog/[/url] 2) Чтобы был новый дизайн шаблон для этих категорий [url=http://prntscr.com/mnjxje]http://prntscr.com/mnjxje[/url] За исключением того случая когда человек нажимает сюда [url=http://prntscr.com/mnjxt9]http://prntscr.com/mnjxt9[/url] . Тут все должно остаться ...