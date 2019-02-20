Написать скрипт, загружающий картинку на сайт

Пpогpамма (кoмпoнeнт) работает на СМS Jооmlа После oбнoвления СМS, в программе начались проблемы, перестала открываться. Необходимо найти и устранить проблему. ТЗ отправлю тем, кто желает выполнить задание и добавляется в исполнители.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, логин и пароль от него + куки авторизации, чтобы не писать модуль авторизации. Задача - зайти на страницу сайта под куками и загрузить изображение в форму. Форма подгружается JS скриптами, основная задача - понять откуда она загружается и какие запросы передает, после можно отправить изображение. Сделать за 2 дня. t.me/wottat
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