Доработка интернет-магазина

Пpогpамма (кoмпoнeнт) работает на СМS Jооmlа После oбнoвления СМS, в программе начались проблемы, перестала открываться. Необходимо найти и устранить проблему. ТЗ отправлю тем, кто желает выполнить задание и добавляется в исполнители.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать сайт ATS-NN.RU
Движок - это адаптированный шаблонизатор на основе smarty https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/ подробнее тут. У программиста владеющего php сложностей возникнуть не должно.
Что требуется реализовать на сайте:
1. В списке товаров внизу страницы добавить кнопку возврата наверх (см. вложение 1).
2. Вывести ценник и кнопку "Добавить в корзину" в "Опции и аксессуары" и "Запчасти" на странице товаров (см. вложение 2).
3. Добавить возможность выбора нескольких параметров в фильтрации (Доп: добавить в пустом поле слово "(нет)") (см. вложение 3).
4. Добавить под баннером кружки переключения (см. вложение 4).
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