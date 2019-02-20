Доработка интернет-магазина

Доработать сайт ATS-NN.RU

Движок - это адаптированный шаблонизатор на основе smarty https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/ подробнее тут. У программиста владеющего php сложностей возникнуть не должно.

Что требуется реализовать на сайте:

1. В списке товаров внизу страницы добавить кнопку возврата наверх (см. вложение 1).

2. Вывести ценник и кнопку "Добавить в корзину" в "Опции и аксессуары" и "Запчасти" на странице товаров (см. вложение 2).

3. Добавить возможность выбора нескольких параметров в фильтрации (Доп: добавить в пустом поле слово "(нет)") (см. вложение 3).

4. Добавить под баннером кружки переключения (см. вложение 4).