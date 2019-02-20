JS - доработка алгоритма рисования 3D

Добрый день На сайте http://torg-lider.ru нужно автоматом настроить так: На страницах товаров Title дополнить "купить в Казани", для примера: МТ-1174 Отпариватель для одежды — «Торг Лидер» (https://torg-lider.ru/soputstvuyushchie-tovary/otparivateli/otparivatel-napolnyy/mt-1174-otparivatel-dlya-odezhdy.html), настроить "МТ-1174 Отпариватель для одежды купить в Казани — «Торг Лидер»" Постоплата рублями 300 ...
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На данный момент у нас есть алгоритм рисования по задающимся онлайн в программе 1С размерам (рисуется там-же и одновременно с занесением размеров)
Но алгоритм рисует в 2D , необходимо доработать до 3D
Делать необходимо на JS
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