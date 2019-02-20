JS - доработка алгоритма рисования 3D

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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На данный момент у нас есть алгоритм рисования по задающимся онлайн в программе 1С размерам (рисуется там-же и одновременно с занесением размеров)

Но алгоритм рисует в 2D , необходимо доработать до 3D

Делать необходимо на JS

5 лет назад
Prostor35
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад