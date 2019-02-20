Нужен робот для автоматических ставок на портале

Друзья, нужно написать робота, для автоматических управлений ставками на сайтах.

На сайтах где проходят аукционы, приходится в ручную делать ставки, игра на понижение либо на увеличение стоимости (приходится сидеть за компьютером и нажимать на кнопку). Есть огромное желание автоматизировать данную работу, путем написания либо плагина, либо биддера.

Подробности в ТЗ, прикрепляю.

Жду ваших предложений по реализации и по стоимости!