Нужен робот для автоматических ставок на портале

Необходима помощь программиста в доработки сайта интернет-магазина: 1. При клике на кнопку В корзину должно появляться окно с выбором: Перейти в корзину (при нажатии – переадресация в корзину) Продолжить покупки. (при нажатии добавление товара в корзину и закрытие ...
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Друзья, нужно написать робота, для автоматических управлений ставками на сайтах.
На сайтах где проходят аукционы, приходится в ручную делать ставки, игра на понижение либо на увеличение стоимости (приходится сидеть за компьютером и нажимать на кнопку). Есть огромное желание автоматизировать данную работу, путем написания либо плагина, либо биддера.
Подробности в ТЗ, прикрепляю.
Жду ваших предложений по реализации и по стоимости!
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