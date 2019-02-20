Программист, внести правки на сайт

Yandex платежи (ПП) uber5 CodeIgniter Web Framework Имеем текущую CRM работающую с Яндекс.Такси, необходимо доработки: 1. Добавить возможность выгружить поездки водителей по API, инструкция прилагается. Возможность добавить город, как по Яндекс в Web интерфейсе. 2. Есть текущая база водителей Яндекс.Такси, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на платформе Юпи. На нем нужно:
1) заменить 4 баннера на главной странице, 1 баннер с главной страницы удалить совсем;
2) убрать вкладку "Событие месяца";
3) заменить карты на страницах мероприятий с платных карт google на любые бесплатные.
Во вложении файлы с визуализацией задания.
Работы не много. Бюджет 2000 р.
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