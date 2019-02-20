Программист, внести правки на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Есть сайт на платформе Юпи. На нем нужно: 

1) заменить 4 баннера на главной странице, 1 баннер с главной страницы удалить совсем; 

2) убрать вкладку "Событие месяца"; 

3) заменить карты на страницах мероприятий с платных карт google на любые бесплатные. 

Во вложении файлы с визуализацией задания.

Работы не много. Бюджет 2000 р.

5 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад