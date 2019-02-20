Перенос сайта с WIX и доработка

Добрый день!

Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. Доменное имя сайта так нужно сохранить. Адрес сайта предоставим в индивидуальном порядке. Если вы готовы помочь с SEO так же прошу об этом сообщить.

Необходимо не только перенести сайт но и осовременить его, улучшить дизайн и в целом придать более современный вид.

Приветствуется использование лид форм, типографики и других современных инструментов влияющих на конверсию.

Новые фото так же предоставим.