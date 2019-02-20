Перенос сайта с WIX и доработка

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Добрый день! 

Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. Доменное имя сайта так нужно сохранить. Адрес сайта предоставим в индивидуальном порядке. Если вы готовы помочь с SEO так же прошу об этом сообщить. 

Необходимо не только перенести сайт но и осовременить его, улучшить дизайн и в целом придать более современный вид.

Приветствуется использование лид форм, типографики и других современных инструментов влияющих на конверсию. 

Новые фото так же предоставим. 

5 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад