Сортировка товаров по категории wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок114 просмотров
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Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо

1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке

2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками

Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ссылки – белый и

ржаной. Сделать чтобы сначала шел белый, потом ржаной. Соответственно и

товары шли в том же порядке. Сначала белый потом ржаной

WordPress
5 лет назад
Egor_Kareev_A
Егор Кареев 
26 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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