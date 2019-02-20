Сортировка товаров по категории wordpress

Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо

1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке

2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками

Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ссылки – белый и

ржаной. Сделать чтобы сначала шел белый, потом ржаной. Соответственно и

товары шли в том же порядке. Сначала белый потом ржаной