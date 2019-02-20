Сортировка товаров по категории wordpress

Необходимо написать страницу сайта(сайт есть, просто нужна помощь в создании страниц с некоторыми критериями). На странице необходимо поставить ссылку на видео из ютуб, а также необходимо составить простые условия. Пробелы, в которые человек будет вставлять некоторые ...
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Есть страница родительской рубрики. На ней выведены дочерние рубрики. Необходимо
1) Сделать сортировку дочерних рубрик по порядку в админке
2) Сделать сортировку товаров по дочерним рубриками
Например страница хлеб. На странице две дочерние рубрики – ссылки – белый и
ржаной. Сделать чтобы сначала шел белый, потом ржаной. Соответственно и
товары шли в том же порядке. Сначала белый потом ржаной
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