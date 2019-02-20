Сайт для храма на WP

Пока что дизайн в процессе. Подбираю исполнителя кто сверстает и запрограммирует на WP.

Сайт будет типа такого http://lavravcheremushkah.ru/

Структура сайта:

1. главная

2. Новости храма - раздел новостей

3. историография - текстовая страница

4. Димитрий Солунский - текстовая страница

5. Матрона Московская - текстовая страница

6. Архиерей - текстовая страница

7. Духовенство - страница типа такой http://hram14.cerkov.ru/duxovenstvo-2/ при нажатии на фото или имя открывается страница с подробным описанием священника

8. Фотогалерея - как тут http://lavravcheremushkah.ru/index.php?r=site/detail&id=1241 + подписи под каждым фото

9. видеогалерея - как тут http://www.pokrov-monastir.ru/videoGallery

10. Духовное чтение - раздел типа статей с подкатегориями

11. Архитектура - обычная текстовая страница

12. расписание служб - обычная текстовая страница

13. заказать требы, пожертвовать - форма пожертвования

14. анонсы - раздел с краткой информацией без внутренней страницы http://prntscr.com/mniz1k

15. святыни храма - примерно так http://mitrofan-hram.ru/svyatyni-nashego-xrama/

Пишите стоимость включая верстку + программирование. Оплата только по безопасной сделке, предоплат не будет.