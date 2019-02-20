Онлайн обучалка немецкому языку. Разработать и добавить на сайт раздел

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сервис изучения немецкого языка.

На данный момент имеется сайт «Немецкий образовательный центр» - https://dszentrum.com.ua/

Надо добавить раздел онлайн обучения немецкого языка.

Пункты раздела:

- ВИДЕОПАЗЛЫ

- АУДИОПАЗЛЫ

- УРОКИ

- ТРАНСЛЕЙТЫ

Подробнее:

- ВИДЕОПАЗЛЫ

Раздел будет содержать 30 уроков/видеопазлов.

Алгоритм работы:

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь https://puzzle-english.com/videopuzzles

При переходе в раздел, клиент видит в шахматном порядке выбор видеопазлов(30шт.).  Выбирая один из пазлов, открывается страница данного пазла с возможностью выбора: ПРОСМОТР ВИДЕО или НАЧАТЬ РАЗБОР ПАЗЛА.

Если выбрал ПРОСМОТР ВИДЕО, то идет потоковое видео с соответсвующими субтитрами.

Если выбрал НАЧАТЬ РАЗБОР ПАЗЛА, то по примеру как здесь https://puzzle-english.com/video/commaqueen_semicolon/work. Открывается обучающая страница, в которой есть отрывки видео и русские предложения, клиент же должен из представленных ниже слов составить правильное предложение на немецком (которое говориться в отрывке видео и переведено на русских).  Таких уроков в каждом видео от 15 до 25 – в зависимости от сложности видео.

- АУДИОПАЗЛЫ

Раздел будет содержать 30 уроков по 15 предложений в каждом из них.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь  https://puzzle-english.com/listening?type=1

Перейдя в раздел, клиент видит выбор уроков для прослушивания: семья, работа, покупки… - всего 30 уроков.

Перейдя в один из разделов, например покупки, открывается страница вверху которой будут отображаться поочереди предложения на тему покупки. Также каждое предложение будет озвучивать диктор. После прослушивания каждого предложения, клиенту предоставляется возможность поочередно выбирать правильные слова(при выборе каждого слова, клиенту будет предоставлено на выбор ДВА неправильных и ОДНО правильное слово), когда клиент собрал последовательно все правильные слова, появляется следующее предложение и т.д. И так пока не пройдет все 15 предложений из раздела.

- УРОКИ

Раздел будет содержать 30 видеоуроков.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь  https://puzzle-english.com/lessons-and-exercises

Перейдя в раздел, клиент видит выбор уроков для прослушивания: семья, работа, покупки… - всего 30 видеоуроков.

Алгоритм такой же как и в ВИДЕОПАЗЛАХ.

- ТРАНСЛЕЙТЫ

Раздел будет содержать 30 уроков-транслейтов.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь  https://puzzle-english.com/writing

Перейдя в раздел, клиент видит выбор транслейтов для изучения: знакомства, учеба, покупки… - всего 30 транслейтов.

Выбрав один из транслейтов, открывается страница, как вот здесь https://puzzle-english.com/writing/meet-rachel. На странице есть текст на русском, ниже немецкие слова с озвучкой и переводом. Также под текстом есть кнопка НАЧАТЬ ТРАНСЛЕЙТ, нажав на которую открывается страница в которой сверху отображен весь текст, ниже первое предложение текста и поле для написания перевода на немецком. Когда клиент написал перевод, он наживает кнопку готово, и если все правильно появляется сообщение о правильном переводе, а дальше следующее предложение, если допущена ошибка, то появляется его перевод с выделенными красным цветом ошибками + правильный перевод, все как реализовано здесь https://puzzle-english.com/writing/my-dog/work. И так пока не проработаются все предложения текста.

В будущем рассматриваем долгосрочное сотрудничество, так как база уроков и разделов будет со временем расти.

Интересуют предложения с конкретными цифрами. 

5 лет назад
nikolay_lipskiy
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен программист на вордпресс

    Приветствую, коллеги имеется задача - https://www.dropbox.com/sh/avr2p0ebsaxf5gz/AADw3f0ntegRT41VmxRWJy-Ga?dl=0&amp;preview=PSK_07.jpg - вот такой вот лендинг пейдж Верстка делается, будет качественная Жду от вас цены и сроки Цены прошу не загибать, т.к. я сам занимаюсь интегрированием и расценки хорошо знаю Жду предложений

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • HTTP/REST API Загрузка файла (через обзор)

    Есть HTML форма с текстовыми полями ввода:  [code]﻿﻿﻿ [/code]p, li { white-space: pre-wrap; } Для ее отправки средствами API используется следущий код. [code]﻿POST /getdata.php HTTP/1.1Host: host.com Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Cache-Control: no-cache Postman-Token: 37a9c6de-5b85-9794-7a27-0adb56b0f2f3 name=name&amp;surname=surname&amp;city=city[/code]Необходимо реализовать API код для следующей формы (загрузка локального файла + ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Решить проблему

    Добрый вечер! У меня сайт на wordpress. Проблема такая. После оплаты через Paypal клиент не может скачать товар. Заказ уходит на удержание, страница с загрузкой не выходит клиенту. Хотя в настройках товара  выбираю: скачиваемый товар. Сможете помочь?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в 2 формы заявок на php

    Есть сайт спортивного мероприятия, создан в Adobe Muse, в одну из страниц встроена руками форма регистрации участников (php) и заказа различной продукции, данные идут в базу MySQL и показываются в админке, а после оплаты участникам ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получить данные с рейтинга liveinternet

    Всем дорого времени суток. ужно: спарсить рейтинг ливинтернет по трем тематикам (банки, бухгалтерия, финансы) по трем странам (Украина, Россия, Беларусь). Вот урлы (пример) : [url=https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ua;group=banks]https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ua;group=banks[/url]; [url=https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=by;group=banks]https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=by;group=banks[/url]; [url=https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=banks]https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=banks[/url]; На выходе мне нужна эксель таблица в котой будет: № (порядковый номер), сайт(название), урл ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Синхронизация данных контрагентов между 1C и магазином на shop-script

    Есть магазин на shop-script, который будет работать по модели b2b. На сайте настроено ручное подтверждение регистрации, поэтому регистрироваться кому попало нет смысла. То есть что-то вроде закрытой системы. Клиенты(контрагенты) сначала добавляются в 1C, затем уже ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг для сайтов

    Есть ряд регулярных сайтов на которых публикуется информация. Необходимо страницу сайта укладывать на страницу в Excel (фото текст в отдельные ячейки пример 3.jpg) либо фото и текст отправлять контакту в мессенджере (пример viber.png).

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать интернет магазин MODX revo

    Всем привет. Очень коротко.   1. Есть им на modx revo (mini shop)  2. Есть работающая yml ссылка  3. Этот магазин импортирует товар по ссылке.  То есть на данный момент все работает.  Изменились некоторые данные в ссылке, необходимо так же ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад