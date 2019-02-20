Онлайн обучалка немецкому языку. Разработать и добавить на сайт раздел

Сервис изучения немецкого языка.

На данный момент имеется сайт «Немецкий образовательный центр» - https://dszentrum.com.ua/

Надо добавить раздел онлайн обучения немецкого языка.

Пункты раздела:

- ВИДЕОПАЗЛЫ

- АУДИОПАЗЛЫ

- УРОКИ

- ТРАНСЛЕЙТЫ

Подробнее:

- ВИДЕОПАЗЛЫ

Раздел будет содержать 30 уроков/видеопазлов.

Алгоритм работы:

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь https://puzzle-english.com/videopuzzles

При переходе в раздел, клиент видит в шахматном порядке выбор видеопазлов(30шт.). Выбирая один из пазлов, открывается страница данного пазла с возможностью выбора: ПРОСМОТР ВИДЕО или НАЧАТЬ РАЗБОР ПАЗЛА.

Если выбрал ПРОСМОТР ВИДЕО, то идет потоковое видео с соответсвующими субтитрами.

Если выбрал НАЧАТЬ РАЗБОР ПАЗЛА, то по примеру как здесь https://puzzle-english.com/video/commaqueen_semicolon/work. Открывается обучающая страница, в которой есть отрывки видео и русские предложения, клиент же должен из представленных ниже слов составить правильное предложение на немецком (которое говориться в отрывке видео и переведено на русских). Таких уроков в каждом видео от 15 до 25 – в зависимости от сложности видео.

- АУДИОПАЗЛЫ

Раздел будет содержать 30 уроков по 15 предложений в каждом из них.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь https://puzzle-english.com/listening?type=1

Перейдя в раздел, клиент видит выбор уроков для прослушивания: семья, работа, покупки… - всего 30 уроков.

Перейдя в один из разделов, например покупки, открывается страница вверху которой будут отображаться поочереди предложения на тему покупки. Также каждое предложение будет озвучивать диктор. После прослушивания каждого предложения, клиенту предоставляется возможность поочередно выбирать правильные слова(при выборе каждого слова, клиенту будет предоставлено на выбор ДВА неправильных и ОДНО правильное слово), когда клиент собрал последовательно все правильные слова, появляется следующее предложение и т.д. И так пока не пройдет все 15 предложений из раздела.

- УРОКИ

Раздел будет содержать 30 видеоуроков.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь https://puzzle-english.com/lessons-and-exercises

Перейдя в раздел, клиент видит выбор уроков для прослушивания: семья, работа, покупки… - всего 30 видеоуроков.

Алгоритм такой же как и в ВИДЕОПАЗЛАХ.

- ТРАНСЛЕЙТЫ

Раздел будет содержать 30 уроков-транслейтов.

Отображение, алгоритм, механика – максимально копируем здесь https://puzzle-english.com/writing

Перейдя в раздел, клиент видит выбор транслейтов для изучения: знакомства, учеба, покупки… - всего 30 транслейтов.

Выбрав один из транслейтов, открывается страница, как вот здесь https://puzzle-english.com/writing/meet-rachel. На странице есть текст на русском, ниже немецкие слова с озвучкой и переводом. Также под текстом есть кнопка НАЧАТЬ ТРАНСЛЕЙТ, нажав на которую открывается страница в которой сверху отображен весь текст, ниже первое предложение текста и поле для написания перевода на немецком. Когда клиент написал перевод, он наживает кнопку готово, и если все правильно появляется сообщение о правильном переводе, а дальше следующее предложение, если допущена ошибка, то появляется его перевод с выделенными красным цветом ошибками + правильный перевод, все как реализовано здесь https://puzzle-english.com/writing/my-dog/work. И так пока не проработаются все предложения текста.

В будущем рассматриваем долгосрочное сотрудничество, так как база уроков и разделов будет со временем расти.

Интересуют предложения с конкретными цифрами.