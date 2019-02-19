Доработать интернет магазин MODX revo

Всем привет. Очень коротко.

1. Есть им на modx revo (mini shop)

2. Есть работающая yml ссылка

3. Этот магазин импортирует товар по ссылке. То есть на данный момент все работает.

Изменились некоторые данные в ссылке, необходимо так же внести изменения в файл импорта. Более полное ТЗ во вложении.